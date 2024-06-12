Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки до 2030 г. Документ 12 июня размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон продлевает до 31 декабря 2030 г. предоставление многодетным семьям выплаты в размере 450 000 руб. на погашение ипотечных кредитов. Мера была подготовлена в целях реализации перечня поручений президента в послании Федеральному собранию, Госдума приняла этот законопроект в конце мая.
12 июня Путин также подписал закон, который позволяет россиянам самостоятельно продавать заложенное по ипотеке в банке имущество другому лицу.
Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. В ходе послания Федеральному собранию глава государства заявил, что программу продлят до 2030 г.
Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Претендовать на такую ипотеку могут несколько категорий заемщиков: семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. родился первый ребенок или последующие дети, семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей, семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, родившийся до 31 декабря 2023 г.