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В ГД приняли проект о продлении помощи многодетным семьям в погашении ипотеки

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о продлении программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки до 2030 г. Документ опубликован в думской электронной базе.

Он продлевает до 31 декабря 2030 г. предоставление многодетным семьям выплаты в размере 450 000 руб. на погашение ипотечных кредитов.

Мера была подготовлена в целях реализации перечня поручений президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию.

22 апреля первый заместитель председателя Госдумы, член комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности Александр Жуков сообщил «Ведомостям», что комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала продление выплат в размере 450 000 руб. на погашение ипотеки для многодетных семей до 31 декабря 2030 г.

В ходе послания Федеральному собранию глава государства заявил, что до 2030 г. продлят льготную программу семейной ипотеки. 

Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Претендовать на такую ипотеку могут несколько категорий заемщиков: семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. родился первый ребенок или последующие дети, семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей, семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, родившийся до 31 декабря 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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