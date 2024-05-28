В ГД приняли проект о продлении помощи многодетным семьям в погашении ипотеки
Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о продлении программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки до 2030 г. Документ опубликован в думской электронной базе.
Он продлевает до 31 декабря 2030 г. предоставление многодетным семьям выплаты в размере 450 000 руб. на погашение ипотечных кредитов.
Мера была подготовлена в целях реализации перечня поручений президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию.
22 апреля первый заместитель председателя Госдумы, член комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности Александр Жуков сообщил «Ведомостям», что комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала продление выплат в размере 450 000 руб. на погашение ипотеки для многодетных семей до 31 декабря 2030 г.
В ходе послания Федеральному собранию глава государства заявил, что до 2030 г. продлят льготную программу семейной ипотеки.
Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Претендовать на такую ипотеку могут несколько категорий заемщиков: семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. родился первый ребенок или последующие дети, семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей, семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, родившийся до 31 декабря 2023 г.