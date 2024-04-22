Кабмин поддержал продление выплат на погашение ипотеки для многодетных
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала продление выплат в размере 450 000 руб. на погашение ипотеки для многодетных семей до 31 декабря 2030 г. Об этом сообщил «Ведомостям» первый заместитель председателя Госдумы, член комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности Александр Жуков.
«Мера, безусловно, востребованная. В Государственной думе проект закона будет рассмотрен в приоритетном порядке», – заявил Жуков.
Первый зампред Госдумы напомнил, что мера была разработана во исполнение перечня поручений президента России Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию.
В ходе послания Федеральному собранию российский лидер также заявил, что до 2030 г. продлят льготную программу семейной ипотеки. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Максимальный размер кредита 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области и до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Претендовать на такую ипотеку могут несколько категорий заемщиков: семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. родился первый ребенок или последующие дети, семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей, семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, родившийся до 31 декабря 2023 г.