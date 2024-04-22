Кабмин поддержал продление выплат на погашение ипотеки для многодетных

В ходе послания Федеральному собранию российский лидер также заявил, что до 2030 г. продлят льготную программу семейной ипотеки. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Максимальный размер кредита 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области и до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Претендовать на такую ипотеку могут несколько категорий заемщиков: семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. родился первый ребенок или последующие дети, семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей, семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, родившийся до 31 декабря 2023 г.