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Кабмин поддержал продление выплат на погашение ипотеки для многодетных

Ведомости

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала продление выплат в размере 450 000 руб. на погашение ипотеки для многодетных семей до 31 декабря 2030 г. Об этом сообщил «Ведомостям» первый заместитель председателя Госдумы, член комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности Александр Жуков.

«Мера, безусловно, востребованная. В Государственной думе проект закона будет рассмотрен в приоритетном порядке», – заявил Жуков.

Первый зампред Госдумы напомнил, что мера была разработана во исполнение перечня поручений президента России Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию.

В ходе послания Федеральному собранию российский лидер также заявил, что до 2030 г. продлят льготную программу семейной ипотеки. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Максимальный размер кредита 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области и до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Претендовать на такую ипотеку могут несколько категорий заемщиков: семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. родился первый ребенок или последующие дети, семьи, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей, семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, родившийся до 31 декабря 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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