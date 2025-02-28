Путин продлил программу маткапитала до конца 2030 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 г. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Программа материнского капитала была запущена в России в 2007 г. Она предназначена для оказания финансовой поддержки семьям, в которых появился на свет или был усыновлен второй ребенок. Но с 1 января 2020 г. маткапитал также предоставляется при рождении первенца.
С 1 февраля 2025 г. размер материнского капитала составит 690 266 руб. на первого ребенка. На второго – 221 895 руб. В случае если семья еще не получила сертификат на первого ребенка, то сумма при рождении второго составит 912 162 руб.
Чаще всего сертификат на материнский капитал используется для улучшения жилищных условий. Кроме того, средства можно направить на ежемесячные денежные выплаты, образование детей, накопительную пенсию, а также на приобретение товаров и услуг для детей с инвалидностью.
Согласно сопроводительным документам к закону, правительство России ожидает, что в период с 2027 по 2030 г. около 4,9 млн семей смогут воспользоваться правом на маткапитал.
26 февраля Совет Федерации одобрил продление программы маткапитала до 2030 г. За это решение проголосовали единогласно все сенаторы. В СФ отмечали, что с начала действия программы было выдано уже 14 млн сертификатов.