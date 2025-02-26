Совет Федерации одобрил продление программы маткапитала до 2030 года

18 февраля законопроект о продлении программы маткапитала был принят Госдумой. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков пояснял, что индексация сумм сертификатов, произошедшая в 2025 г., затронет не только тех, кто стал родителями в этом году, но и те семьи, которые получили сертификат в прошлые годы, если у них осталась даже часть средств на счете в Социальном фонде.