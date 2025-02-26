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Совет Федерации одобрил продление программы маткапитала до 2030 года

Ведомости

Сенаторы одобрили закон о продлении программы маткапитала до 2030 г. включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации РФ.

За это решение проголосовали единогласно все присутствовавшие участники заседания.

Программа материнского капитала была введена в 2007 г. Она предоставляет финансовую помощь семье, в которой родился или был усыновлен второй ребенок, а также последующие дети, если ранее родители не воспользовалась правом на получение маткапитала. С 1 января 2020 г. материнский капитал также выдается при рождении первенца.

С 1 февраля 2025 г. размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266 руб., на второго – 221 895 руб. Если же семья ранее не получила сертификат на первого ребенка, то при рождении второго сумма составит 912 162 руб.

Зачастую сертификат используется на улучшение жилищных условий. Также маткапитал можно направить на ежемесячную денежную выплату, на образование детей, на накопительную пенсию и на покупку товаров и услуг для детей с инвалидностью.

В Совете Федерации отметили, что программа материнского капитала за прошедшие годы доказала свою эффективность и востребованность. Возможности использования сертификата постоянно модернизируются.

«Всего с начала ее действия выдано более 14 млн сертификатов», – прокомментировала председатель Комитета СФ по социальной политике Елена Перминова.

18 февраля законопроект о продлении программы маткапитала был принят Госдумой. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков пояснял, что индексация сумм сертификатов, произошедшая в 2025 г., затронет не только тех, кто стал родителями в этом году, но и те семьи, которые получили сертификат в прошлые годы, если у них осталась даже часть средств на счете в Социальном фонде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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