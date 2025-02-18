Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года
Госдума приняла законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 г., следует из думской электронной базы.
Программа маткапитала, согласно действующему закону, должна продлиться по 31 декабря 2026 г. Пролонгировать ее до конца 2030 г. предложил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Соответствующий законопроект был внесен правительством 19 декабря 2024 г.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 февраля размер маткапитала был проиндексирован: он составит 690 000 руб. на первого ребенка и еще почти 222 000 руб. – на второго. «Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 000 руб.», – сказал он, его слова привела пресс-служба нижней палаты.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей. Она действует с 1 января 2007 г. Изначально выплаты перечислялись за рождение второго ребенка и последующих детей, но с 2020 г. их стали проводить и за первенца. С апреля 2020 г. сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке по факту рождения ребенка.
Средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.