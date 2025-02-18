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Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

Ведомости

Госдума приняла законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 г., следует из думской электронной базы.

Программа маткапитала, согласно действующему закону, должна продлиться по 31 декабря 2026 г. Пролонгировать ее до конца 2030 г. предложил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Соответствующий законопроект был внесен правительством 19 декабря 2024 г.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 февраля размер маткапитала был проиндексирован: он составит 690 000 руб. на первого ребенка и еще почти 222 000 руб. – на второго. «Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 000 руб.», – сказал он, его слова привела пресс-служба нижней палаты.

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей. Она действует с 1 января 2007 г. Изначально выплаты перечислялись за рождение второго ребенка и последующих детей, но с 2020 г. их стали проводить и за первенца. С апреля 2020 г. сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке по факту рождения ребенка.

Средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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