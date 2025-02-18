Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 февраля размер маткапитала был проиндексирован: он составит 690 000 руб. на первого ребенка и еще почти 222 000 руб. – на второго. «Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 000 руб.», – сказал он, его слова привела пресс-служба нижней палаты.