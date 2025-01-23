Максимальный размер маткапитала на второго ребенка превысит 912 000 рублей

«Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у родителей осталась часть средств на счете в Социальном фонде, она также будет проиндексирована», – рассказал Котяков.