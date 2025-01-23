Максимальный размер маткапитала на второго ребенка превысит 912 000 рублей
В России с 1 февраля максимальный размер материнского капитала на второго ребенка составит 912 162,09 руб. Он увеличится на 9,5% по уровню фактической инфляции, или почти на 80 000 руб. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
Сумма сертификата на первого ребенка с 1 февраля вырастет на 60 000 руб. до 690 266,95 руб. При рождении второго – семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит почти 222 000 руб. Если маткапитал при появлении первенца не был оформлен, то при рождении второго ребенка семья может рассчитывать на 912 162,09 руб.
«Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у родителей осталась часть средств на счете в Социальном фонде, она также будет проиндексирована», – рассказал Котяков.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, которая действует с 1 января 2007 г. Изначально выплаты проводились за рождение второго ребенка и последующих детей, но с 2020 г. их стали перечислять и за первенца. С апреля того же года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке, то есть по факту рождения ребенка.
Средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.
Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля прошлого года предложил продлить программу материнского капитала до конца 2030 г. 14 января Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект правительства.