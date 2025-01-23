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Максимальный размер маткапитала на второго ребенка превысит 912 000 рублей

Ведомости

В России с 1 февраля максимальный размер материнского капитала на второго ребенка составит 912 162,09 руб. Он увеличится на 9,5% по уровню фактической инфляции, или почти на 80 000 руб. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

Сумма сертификата на первого ребенка с 1 февраля вырастет на 60 000 руб. до 690 266,95 руб. При рождении второго – семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит почти 222 000 руб. Если маткапитал при появлении первенца не был оформлен, то при рождении второго ребенка семья может рассчитывать на 912 162,09 руб.

«Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у родителей осталась часть средств на счете в Социальном фонде, она также будет проиндексирована», – рассказал Котяков.

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, которая действует с 1 января 2007 г. Изначально выплаты проводились за рождение второго ребенка и последующих детей, но с 2020 г. их стали перечислять и за первенца. С апреля того же года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке, то есть по факту рождения ребенка.

Средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.

Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля прошлого года предложил продлить программу материнского капитала до конца 2030 г. 14 января Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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