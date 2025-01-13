Выплаты ухаживающим за инвалидами увеличат по уровню фактической инфляции

Выплаты ухаживающим за инвалидами увеличат по уровню фактической инфляцииРазмера пособия будет недостаточно даже после индексации, считают эксперты
С 1 февраля 2025 г. правительство России будет ежегодно пересматривать размер ежемесячных выплат для лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, в соответствии с уровнем фактической инфляции. Об этом «Ведомостям» сообщил сотрудник пресс-службы Минтруда.
Такие изменения в указ о выплатах ухаживающим за инвалидами внес в конце 2024 г. президент России Владимир Путин (№ 1125 от 29 декабря 2024 г.). Согласно документу, правительство должно будет ежегодно пересматривать выплаты ухаживающим за инвалидами, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Для этого Белому дому нужно будет определить коэффициент индексации.
Данные о фактическом уровне инфляции ежегодно представляет Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в середине января, пояснил сотрудник пресс-службы Минтруда. «Этот коэффициент и вносится в постановление правительства, определяющее размер индексации», – сказал он. По данным Росстата, инфляция в РФ за 2023 г. составила 7,42%, в 2022 г. – 11,94%, в 2021 г. – 8,39%, в 2020 г. – 4,9%. Данные за 2024 г. еще не опубликованы.
Декабрьскими поправками Путин также распространил выплаты в 10 000 руб. на всех трудоспособных граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами и не работают. До изменений такие компенсации получали только безработные родители или опекуны детей с инвалидностью (они также могли иметь частичную занятость). Остальные же ухаживающие без работы получали раз в месяц по 1200 руб.
В последний раз президент увеличивал выплаты для ухаживающих родителей и опекунов около шести лет назад: с 5500 руб. до 10 000 руб. (№ 9 от 7 марта 2019 г.). При этом аналогичные выплаты для остальных категорий граждан не менялись с 2008 г. и оставались в размере 1200 руб. (№ 1455 от 26 декабря 2006 г.).
В парламенте выплаты ухаживающим предлагали увеличить до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий проект закона «О справедливых выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» внесли в Госдуму депутаты ЛДПР в октябре 2023 г.
Правительство законопроект депутатов не поддержало, следует из заключения Белого дома, опубликованного в думской электронной базе. Тогда правительство напомнило депутатам, что для инвалидов I группы фиксированные выплаты к страховой пенсии увеличиваются на 100% – они составляли на момент сентября 2023 г. около 15 000 руб. Более того, к тому моменту дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы получали увеличенные социальные пенсии в размере 17 000 руб., сказано в документе.
«Таким образом, вопрос осуществления выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами законодательством урегулирован», – заключили тогда в правительстве.
Осенью 2024 г. активисты общественного движения «Право на уход» также призывали увеличить пособия по уходу за инвалидами и пожилыми до уровня МРОТа и создали соответствующую петицию на сайте «Российская общественная инициатива». К 12 января 2025 г. ее подписали около 17 000 человек.
К конечному увеличению выплат лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами, привела как раз активная общественная деятельность родителей, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По мнению депутата, индексация выплат по уровню фактической инфляции является «абсолютно правильным» решением, но реальные ежемесячные затраты родителей инвалидов и ухаживающих за ними выше. Родитель такого ребенка испытывает «очень серьезную эмоционально-психологическую нагрузку» и ему также требуются средства на восстановление и поддержание своего здоровья, считает он.
Разницу в выплатах для родителей и ухаживающих за инвалидами пытались оспорить в 2023 г. в Конституционном суде (КС), рассказал «Ведомостям» руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. По его словам, заявители ссылались на соблюдение принципа равенства, закрепленного ст. 19 Конституции РФ. Они также требовали увеличить размеры таких выплат (право на достойную жизнь, ст. 7 и 21) и проиндексировать их (условия для повышения благосостояния граждан и уважение человека труда, ст. 75.1), добавил он.
Через месяц секретариат КС предъявил претензии к формальной стороне жалобы, продолжил Брикульский. Заявители подали новую жалобу, и КС опубликовал по ней отказное определение. В определении КС написал, что право на получение соцподдержки безработными лицами, которые ухаживают за инвалидами, не следует прямо из Конституции, а условия и размеры получения таких выплат являются компетенциями законодателя, сказал юрист.
Декабрьский указ президента воспроизводит практически все проблемы, которые поднимались в конституционной жалобе два года назад, считает Брикульский. При этом такие поправки решают не все проблемы, говорит он. По его мнению, выплат в 10 000 руб. для ухаживающих за инвалидами недостаточно и их стоит увеличить хотя бы до уровня МРОТа. Также «необходимо убрать ограничение, которое не позволяет работать полный рабочий день родителям [и получать соцвыплаты]», заключает юрист.