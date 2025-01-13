Выплаты ухаживающим за инвалидами увеличат по уровню фактической инфляции

Декабрьский указ президента воспроизводит практически все проблемы, которые поднимались в конституционной жалобе два года назад, считает Брикульский. При этом такие поправки решают не все проблемы, говорит он. По его мнению, выплат в 10 000 руб. для ухаживающих за инвалидами недостаточно и их стоит увеличить хотя бы до уровня МРОТа. Также «необходимо убрать ограничение, которое не позволяет работать полный рабочий день родителям [и получать соцвыплаты]», заключает юрист.