Путин призвал не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержки
Мораторий на штрафы для застройщиков за задержку сдачи жилья не будет продлен. Об этом заявил в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.
«Историю надо заканчивать», – сказал глава государства. Российский лидер также попросил правительство не продлевать действие документа.
24 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что российский кабмин принял решение не сохранять меру поддержки застройщиков в виде моратория на штрафы при срыве сроков ввода жилья. Он подчеркнул, что доля недостроенных проектов от общего объема строительства выросла до 19% и это затронуло 132 000 заемщиков.
В июне, по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), в России строилось 12,25 млн кв. м жилья с переносом срока ввода в эксплуатацию. ЕРЗ сообщал, что на 1 июня 2024 г. таких новостроек в стране было на 1,2 млн кв. м меньше. Доля проектов с переносом в общем объеме строительства за год выросла с 8,4 до 10%.