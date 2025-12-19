Путин призвал не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержки

В июне, по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), в России строилось 12,25 млн кв. м жилья с переносом срока ввода в эксплуатацию. ЕРЗ сообщал, что на 1 июня 2024 г. таких новостроек в стране было на 1,2 млн кв. м меньше. Доля проектов с переносом в общем объеме строительства за год выросла с 8,4 до 10%.