10% жилья в России строится с нарушением сроков ввода

Даже до введения моратория на штрафы девелоперы не платили неустойку дольщикам при задержке сдачи дома до шести месяцев, отмечает Змиевская. Соответственно, компании, по ее словам, могут рассматривать для себя этот период как резервный. В качестве примера действительно большой доли просроченных новостроек она приводит Краснодар, где в конце 2017 г. таких проектов было 30%. Не видит ничего страшного в текущей ситуации и руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. По его словам, большинство покупателей и так ожидают, что «каждый 10-й корпус будет задержан на 3–4 месяца». Холопик согласен: для дольщиков существенным является не дата ввода дома, а сроки передачи квартиры. Обычно в договорах на это закладывается полгода от окончания стройки. Поэтому критичным для них является перенос сроков более чем на шесть месяцев, резюмирует эксперт.