Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин: с 1 января пенсии проиндексируют на 7,6%

Ведомости

С 1 января 2026 г. страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, то есть выше ожидаемого уровня инфляции, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера, заявил российский глава.

Он подчеркнул, что средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Соцфонда.

19 ноября статс-секретарь – замминистра труда Андрей Пудов сообщал, что в результате индексации с 1 января средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2000 руб. и составит 27 100 руб.

28 октября профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова также сообщала, что средняя пенсия для неработающих пенсионеров в 2026 г. превысит 27 000 руб. На 1 июля 2025 г. ее размер составлял 25 826 руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте