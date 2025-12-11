Путин: с 1 января пенсии проиндексируют на 7,6%
С 1 января 2026 г. страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, то есть выше ожидаемого уровня инфляции, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера, заявил российский глава.
Он подчеркнул, что средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Соцфонда.
19 ноября статс-секретарь – замминистра труда Андрей Пудов сообщал, что в результате индексации с 1 января средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2000 руб. и составит 27 100 руб.
28 октября профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова также сообщала, что средняя пенсия для неработающих пенсионеров в 2026 г. превысит 27 000 руб. На 1 июля 2025 г. ее размер составлял 25 826 руб.