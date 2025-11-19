Минтруд: страховые пенсии в России повысят на 7,6% с 1 января

Социальные пенсии, по словам замминистра, будут проиндексированы с 1 апреля 2026 г. по темпам роста прожиточного минимума – на 6,8%. Это повышение коснется почти 4,4 млн получателей. Пудов отметил, что финансирование также учтено в полном объеме.