Главная / Общество /

Минтруд: страховые пенсии в России повысят на 7,6% с 1 января

Ведомости

Страховые пенсии в России вырастут на 7,6% с 1 января 2026 г. Средства на индексацию предусмотрены в проекте бюджета Социального фонда России. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра труда Андрей Пудов.

Пудов уточнил, что прибавка превысит уровень инфляции.

«В результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2000 руб. и составит 27 100 руб.», – рассказал Пудов (цитата по «РИА Новости»).

Индексация охватит всех получателей страховых пенсий – как работающих, так и неработающих, всего около 38 млн человек.

Социальные пенсии, по словам замминистра, будут проиндексированы с 1 апреля 2026 г. по темпам роста прожиточного минимума – на 6,8%. Это повышение коснется почти 4,4 млн получателей. Пудов отметил, что финансирование также учтено в полном объеме.

28 октября профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова сообщала, что средняя пенсия для неработающих пенсионеров в 2026 г. превысит 27 000 руб. На 1 июля 2025 г. ее размер составлял 25 826 руб.

