Средняя пенсия для неработающих пенсионеров в 2026 году превысит 27 000 рублей

Финогенова также отметила, что средний размер социальной пенсии по старости на 1 июля 2025 г. составлял 15 856 руб. Эти выплаты не зависят от трудового стажа и страховых взносов. С 1 апреля 2026 г. их планируется проиндексировать на рост прожиточного минимума пенсионера за 2025 г., однако точный коэффициент индексации пока не определен.