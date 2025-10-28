Средняя пенсия для неработающих пенсионеров в 2026 году превысит 27 000 рублей
Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 г. составит около 27 800 руб., сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова ТАСС.
По ее словам, на 1 июля 2025 г. средний размер такой пенсии составлял 25 826 руб. После запланированной индексации на 7,6% выплаты увеличатся до 27 788 руб.
Страховая пенсия – самый распространенный вид пенсионных выплат, назначаемый при достижении пенсионного возраста, инвалидности или потере кормильца. Ее размер зависит от фиксированной части и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые зависят от трудового стажа и уровня зарплаты.
Финогенова также отметила, что средний размер социальной пенсии по старости на 1 июля 2025 г. составлял 15 856 руб. Эти выплаты не зависят от трудового стажа и страховых взносов. С 1 апреля 2026 г. их планируется проиндексировать на рост прожиточного минимума пенсионера за 2025 г., однако точный коэффициент индексации пока не определен.
Социальные пенсии получают граждане, не имеющие достаточного трудового стажа для страховой пенсии, в том числе дети-инвалиды. Они назначаются на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста.
25 октября депутат Госдумы Алексей Говырин сообщал, что пенсионеры со стажем до 1997 г. могут подать заявление на перерасчет пенсии в отделение Социального фонда России, предоставив документы, подтверждающие трудовую деятельность до начала действия страховой системы.