Пенсионеры с трудовым стажем до 1997 года могут получить перерасчет пенсии
Пожилые граждане, начавшие трудовую деятельность до 1997 г., могут рассчитывать на дополнительную прибавку к пенсии после подтверждения своего стажа. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
По словам депутата, пересмотр пенсии не происходит автоматически – для этого необходимо подать заявление в отделение Социального фонда по месту жительства и предоставить подтверждающие трудовой стаж документы.
Он напомнил, что до 1997 г. сведения о работе фиксировались не по страховым взносам, а по документам предприятий – приказам, табелям и карточкам, которые не всегда были перенесены в электронную систему после реформы.
К заявлению необходимо приложить трудовую книжку и архивные справки. После проверки данных фонд принимает решение о перерасчете.
«Если стаж подтвердится, пенсионеру пересчитают страховые коэффициенты и увеличат размер пенсии. Прибавка зависит от количества подтвержденных лет и заработка за тот период, в среднем – от нескольких сотен до пары тысяч рублей в месяц», – отметил Говырин.
Он подчеркнул, что перерасчет производится с даты подачи заявления, поэтому «откладывать обращение невыгодно».
22 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам будут повышены с 2026 г. на 7,6%.