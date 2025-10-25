Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Пенсионеры с трудовым стажем до 1997 года могут получить перерасчет пенсии

Ведомости

Пожилые граждане, начавшие трудовую деятельность до 1997 г., могут рассчитывать на дополнительную прибавку к пенсии после подтверждения своего стажа. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По словам депутата, пересмотр пенсии не происходит автоматически – для этого необходимо подать заявление в отделение Социального фонда по месту жительства и предоставить подтверждающие трудовой стаж документы.

Он напомнил, что до 1997 г. сведения о работе фиксировались не по страховым взносам, а по документам предприятий – приказам, табелям и карточкам, которые не всегда были перенесены в электронную систему после реформы.

К заявлению необходимо приложить трудовую книжку и архивные справки. После проверки данных фонд принимает решение о перерасчете.

«Если стаж подтвердится, пенсионеру пересчитают страховые коэффициенты и увеличат размер пенсии. Прибавка зависит от количества подтвержденных лет и заработка за тот период, в среднем – от нескольких сотен до пары тысяч рублей в месяц», – отметил Говырин.

Он подчеркнул, что перерасчет производится с даты подачи заявления, поэтому «откладывать обращение невыгодно».

22 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам будут повышены с 2026 г. на 7,6%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь