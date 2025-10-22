Газета
Главная / Экономика /

Силуанов: страховые пенсии увеличат почти на 8%

Ведомости

Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам будут повышены с 2026 г. на 7,6%. Об этом объявил министр финансов Антон Силуанов в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг. на пленарном заседании.

Повышение объединит две индексации: по уровню инфляции и прогнозируемый рост зарплат в 2026 г. Силуанов сообщил, что в последующие годы предусмотрена индексация в плановом порядке с 1 февраля и с 1 апреля. Средний размер пенсии по старости на конец 2026 г. составит 27 117 руб., добавил он.

Прожиточный минимум в следующем году возрастет на 1200 руб. и составит 18 939 руб. Силуанов пояснил, что это позволит увеличить размер пособий, социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя. 

Депутат Говырин: ноябрьские пенсии переведут раньше из-за праздников

Общество

«Так называемым “указным” категориям бюджетников оплата труда будет повышена с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы. В 2026 г. этот показатель составит 7,6%», – уточнил министр.

14 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен сразу на 20,5% до 27 093 руб. Единое пособие в следующем году будет увеличено на 6% до 18 371 руб. Премьер отметил, что с января этого года МРОТ был увеличен на 16,5%, превысив 22 400 руб. Единое пособие с начала года было проиндексировано на 12,5% до 17 201 руб.

