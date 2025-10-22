Силуанов: страховые пенсии увеличат почти на 8%

14 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен сразу на 20,5% до 27 093 руб. Единое пособие в следующем году будет увеличено на 6% до 18 371 руб. Премьер отметил, что с января этого года МРОТ был увеличен на 16,5%, превысив 22 400 руб. Единое пособие с начала года было проиндексировано на 12,5% до 17 201 руб.