МРОТ увеличат до 27 093 рублей в 2026 году
Власти увеличат уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 г. на 20,5% до 27 093 руб. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратсессии по реализации макроэкономической политики.
Единое пособие в следующем году будет увеличено на 6% до 18 371 руб.
Мишустин отметил, что с января этого года МРОТ был увеличен на 16,5%, превысив 22 400 руб. Единое пособие с начала года было проиндексировано на 12,5% до 17 201 руб.
Мишустин уточнил, что повышение МРОТ идет по поручению президента РФ. В 2024 г. президент Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда к 2030 г. должен быть увеличен до 35 000 руб.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в июле отмечал, что МРОТ увеличится на 20,7%: «То есть – выше инфляции». Отмечалось, что повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 млн россиян.