Как индексация МРОТа повлияет на зарплаты в экономике

Как индексация МРОТа повлияет на зарплаты в экономикеВ числе возможных эффектов эксперты называют снижение разрыва в оплате труда работников разной квалификации и поддержку спроса
Минтруд предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 20,6% в 2026 г. – до 27 093 руб. Проект поправок в профильный закон опубликован на портале regulation.gov.ru. Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников, говорится в пояснительной записке.
В прошлом году Минтруд изменил методику установления МРОТа – теперь он должен составить 48% от медианной зарплаты (ранее соотношение было меньшим и составляло 42%). Медианная зарплата предполагает, что половина рабочих мест оплачивается ниже этого значения, а другая половина – выше. В 2024 г. она была равна 56 443 руб.
Принятые подходы к установлению МРОТа позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту показателя, прокомментировал министр труда Антон Котяков. Согласно майскому указу президента от 2024 г., к 2030 г. МРОТ должен вырасти до 35 000 руб.
В этом году МРОТ был проиндексирован на 16,6% до 22 440 руб., а годом ранее – на 18,5% до 19 242 руб. В 2023 г. он был установлен на уровне 16 242 руб., а в 2022 г. – до внеплановой индексации на 10% – 13 890 руб. Таким образом, за четыре года МРОТ увеличится примерно вдвое.
Влияние на зарплаты в экономике
Повышение МРОТа позволит увеличить зарплаты у низкооплачиваемых работников, они сконцентрированы в основном в образовании, в области культуры и спорта, административной деятельности и оказании прочих видов услуг – т. е. во многих отраслях бюджетного сектора, отмечает старший научный сотрудник Центра ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. С учетом пересмотра систем оплаты труда работников госсектора это явно означает дополнительные расходы бюджета, считает эксперт. К тому же повышение МРОТа оказывает влияние на всю структуру зарплат, поэтом рост будет ощущаться и для тех, кто получает немного выше этого уровня, добавляет он.
В этом году зарплаты бюджетников социальной сферы (речь идет о врачах, медработниках, учителях, преподавателях вузов, ученых, соцработниках из майских указов президента) должны были проиндексировать в среднем на 13,2% (по росту зарплат в экономике за прошлый год). Для остальных работников бюджетной сферы индексация проводится по уровню инфляции за прошлый год – т. е. на 7,6%.
Фактически уровень МРОТа влияет также на расчет пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, напоминает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили.
Уровень зарплат в реальном секторе экономики существенно превышает МРОТ, в то же время он может косвенно повлиять на индексацию оплаты труда в целом по экономике, чтобы сохранить некоторую дифференциацию дохода квалифицированных и неквалифицированных работников, отмечает эксперт.
Ускоренная индексация МРОТа может прибавить к росту средних зарплат примерно 0,3–0,6 процентного пункта, считает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Такое значение получается, если сравнивать с альтернативным сценарием, в котором МРОТ растет примерно с той же скоростью, что и остальные зарплаты в экономике.
Рост зарплат стал ослабевать, а индексация МРОТа поддержит их за счет подстегивания заработков малообеспеченных граждан, отмечает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Игорь Поляков. В целом по итогам 2025 г. рост зарплат в реальном выражении (с учетом инфляции), по прогнозу ЦМАКПа, не превысит 3%. Минэк ожидает замедление роста реальных зарплат в 2025 г. до 6,8% после 9,1% в 2024 г.
Динамика зарплат в результате индексации не должна сильно измениться, считает экономист, автор Telegram-канала TrueEcon Виктор Тунев. На долю тех, кто получает МРОТ, приходится небольшая часть фонда оплаты труда. От всех занятых в экономике (примерно 75 млн человек) 4,6 млн работников – это 6%. На них приходится меньше 3% фонда оплаты труда, уточняет Тунев. В целом рост зарплат в экономике продолжит замедляться с очень высокого уровня, но останется положительным в реальном выражении, полагает Тунев. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 г. средние зарплаты приблизятся к 102 728 руб. (+16,8% год к году), в 2026 г. показатель вырастет на 11,4% до 114 420 руб. По итогам 2024 г. номинальные зарплаты увеличились на 18,3% в годовом выражении до 87 952 руб., следует из данных Росстата.
Другие эффекты
Поскольку мера затрагивает 4,6 млн человек, то повышение МРОТа будет стоить компаниям около 21 млрд руб. в следующем году, подсчитал главный экономист ВТБ Родион Латыпов. Для сравнения: размер общего фонда оплаты труда в экономике составляет 53 трлн руб., поэтому мера вряд ли окажет значимое влияние на инфляцию, добавляет он.
По данным Росстата, в июне 2025 г. годовая инфляция в России составила 9,4%. Минэкономразвития сохранило прогноз по инфляции на 2025 г. на уровне 7,6%, хотя в правительстве допустили, что она может оказаться ниже 7%. В то же время ряд товаров и услуг подорожали намного больше, реальная потребительская инфляция превысила 15% в годовом выражении, напоминает Ляшок. Таким образом, повышение МРОТа на 20% компенсирует потери граждан от реальной инфляции, считает эксперт РАНХиГС. Обычно основным отрицательным эффектом от повышения минимальных заработных плат является рост уровня безработицы, но в текущих условиях это не станет серьезной проблемой для российской экономики, говорит Ляшок.
Такое повышение МРОТа обусловлено не только ростом средних зарплат, но и желанием увеличить налогооблагаемую базу, полагает Тунев. Значительная часть тех, кто получает зарплату в размере МРОТа, в реальности имеют больший доход (речь идет о серых зарплатах. – «Ведомости»), но налоги работодатель платит только с минимального заработка, отмечает Тунев. В частности, социальный налог и НДФЛ в сумме дают около 50% от того, что официально получает работник чистыми, поэтому мера позволит увеличить налоговые поступления.
Мера поможет в стабилизации разрыва между зарплатами высоко- и низкооплачиваемых работников, что, в свою очередь, внесет вклад в потребительский спрос и снижение социальной напряженности, считает Поляков. Кроме того, увеличение МРОТа скажется на численности предбедного населения, считает Поляков. Это повысит благосостояние граждан, которые не относятся к бедным, но близки к этой группе (получают больше установленной границы бедности – 16 621 руб. в I квартале 2025 г.). В результате это может повлиять на то, как распределяются субсидии малоимущим семьям, считает Поляков. Если у них невысокие доходы, то повышение МРОТа немного добавит к зарплате родителей в таких семьям и для них не потребуется пособие на детей, поясняет он. По словам Полякова, эта логика близка к той, что есть в развитых странах, когда проблема бедности решается не только за счет индексации пособий, но и за счет повышения зарплат до более достойного уровня.
Еще один момент, который правительству придется учесть, связан с увеличением разрыва между МРОТом и прожиточным минимумом (ПМ), считает Поляков. В частности, от ПМ зависит уровень пенсии – а он уже давно отстает от роста средних зарплат, напоминает он.
Вслед за МРОТом будет расти и прожиточный минимум, уверен политолог Павел Склянчук. В целом же рост пенсий и пособий смягчит негативные эффекты в социальной сфере на случай любых возможных осложнений в экономике накануне выборов в Госдуму, считает он.