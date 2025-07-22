Как индексация МРОТа повлияет на зарплаты в экономике

Мера поможет в стабилизации разрыва между зарплатами высоко- и низкооплачиваемых работников, что, в свою очередь, внесет вклад в потребительский спрос и снижение социальной напряженности, считает Поляков. Кроме того, увеличение МРОТа скажется на численности предбедного населения, считает Поляков. Это повысит благосостояние граждан, которые не относятся к бедным, но близки к этой группе (получают больше установленной границы бедности – 16 621 руб. в I квартале 2025 г.). В результате это может повлиять на то, как распределяются субсидии малоимущим семьям, считает Поляков. Если у них невысокие доходы, то повышение МРОТа немного добавит к зарплате родителей в таких семьям и для них не потребуется пособие на детей, поясняет он. По словам Полякова, эта логика близка к той, что есть в развитых странах, когда проблема бедности решается не только за счет индексации пособий, но и за счет повышения зарплат до более достойного уровня.