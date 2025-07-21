Котяков: в 2026 году МРОТ превысит 27 000 рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 г. составит 27 093 руб., сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Таким образом МРОТ увеличится на 20,7%, то есть – выше инфляции», – отметил министр.
Котяков также отметил, что текущие методы определения МРОТ позволяют достигать целей по его ускоренному росту. При установлении размера минимальной оплаты труда учитывается текущий уровень медианной зарплаты – не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.
Повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 млн россиян. Сейчас МРОТ составляет 22 440 руб.
В 2024 г. президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 29 февраля. Он заявил, что минимальный размер оплаты труда к 2030 г. должен быть увеличен до 35 000 руб.