Депутат Говырин: ноябрьские пенсии переведут раньше из-за праздников
В ноябре график перечисления пенсий сдвинут из-за празднования Дня народного единства, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, выплаты, которые обычно приходят в начале месяца, поступят уже 1 ноября 2025 г.
«В ноябре 2025 г. график выплат пенсий будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства», – сказал парламентарий, отметив, что решение принято, чтобы россияне получили деньги без задержек (цитата по «РИА Новости»).
Речь идет как о получателях выплат через банки, так и о тех, кому деньги доставляют на дом или через почтовые отделения.
1 октября министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в 2026 г. социальные выплаты проиндексируют по уровню инфляции, соответствующие положения включены в проект федерального бюджета. По оценке Минфина, инфляция в 2025 г. составит 6,8%, а индексация пенсий в проекте заложена выше этого уровня – средний размер пенсии к концу года должен достигнуть 26 697 руб. Министр также сообщил о росте прожиточного минимума в 2026 г. на 1200 руб. – до 18 939 руб.