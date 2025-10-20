Депутат Говырин: ноябрьские пенсии переведут раньше из-за праздников

1 октября министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в 2026 г. социальные выплаты проиндексируют по уровню инфляции, соответствующие положения включены в проект федерального бюджета. По оценке Минфина, инфляция в 2025 г. составит 6,8%, а индексация пенсий в проекте заложена выше этого уровня – средний размер пенсии к концу года должен достигнуть 26 697 руб. Министр также сообщил о росте прожиточного минимума в 2026 г. на 1200 руб. – до 18 939 руб.