Силуанов рассказал об индексации соцвыплат в 2026 году

Ведомости

Социальные выплаты россиянам будут проиндексированы по уровню инфляции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии «Единая Россия».

По его словам, индексация заложена в проект федерального бюджета, который правительство внесло в Госдуму. Он также рассказал о росте прожиточного минимума в 2026 г. на 1200 руб. (до 18 939 руб.).

«В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8%, и, соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы», – отметил министр.

Силуанов напомнил, что в проекте бюджета также учли индексацию пенсий выше уровня инфляции 2025 г. «То есть средний размер пенсии в конце года составит 26 697 рубю», – заключил глава Минфина.

30 сентября стало известно, что ведомство скорректировал прогноз основных характеристик Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 г. Дефицит составит 779,8 млрд руб. по сравнению с 369,5 млрд руб., которые заложены в закон о бюджете Соцфонда на 2025 г. Его доходы составят 16,2 трлн руб., что примерно на 400 млрд руб. меньше, чем заложено в действующий бюджет.

