Силуанов рассказал об индексации соцвыплат в 2026 году

30 сентября стало известно, что ведомство скорректировал прогноз основных характеристик Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 г. Дефицит составит 779,8 млрд руб. по сравнению с 369,5 млрд руб., которые заложены в закон о бюджете Соцфонда на 2025 г. Его доходы составят 16,2 трлн руб., что примерно на 400 млрд руб. меньше, чем заложено в действующий бюджет.