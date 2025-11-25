В РФ утвердили порядок обмена данными о детях мигрантов в российских школах
Минпросвещения и МВД России утвердили порядок, согласно которому между ними будет происходить обмен данными о несовершеннолетних иностранных гражданах, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. Соответствующий федеральный закон вступит в силу с 28 января 2026 г.
По данным ведомства, МВД РФ будет уведомлять органы управления образованием о том, что дети были поставлены на миграционный учет или сняты с учета. Как отметили представители министерства, это поможет «оперативно определять потребности в их обучении».
Кроме того, Минпросвещения и местные органы управления образованием должны будут передавать коллегам из МВД сведения о подаче обращения иностранных граждан для зачисления их детей в школу или колледж. Передача данных также коснется результатов тестирования по русскому языку, самого зачисления ребенка в учреждение или его отчисление.
В публикации Минпросвещения отмечается, что информация о несовершеннолетних детях мигрантов будет попадать в региональные системы из «витрины данных» МВД России. Такой механизм, по данным ведомства, позволит устанавливать количество детей, не обучающихся в школах.
20 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк отмечала, что в период с июня по октябрь 2025 г. из России были выдворены или депортированы более 19 000 иностранных граждан, которые нелегально находились на территории страны. Среди нарушений были зафиксированы 100 000 случаев незаконного въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания, более 28 000 нарушений в трудовой деятельности мигрантов.