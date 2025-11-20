МВД рассказало, сколько из России депортировали нелегалов

В рамках проведения операции «Нелегал-2025» в период с июня по октябрь 2025 г. из России были выдворены или депортированы более 19 000 иностранных граждан, нелегально находившихся на территории страны, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.