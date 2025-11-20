Газета
МВД рассказало, сколько из России депортировали нелегалов

В рамках проведения операции «Нелегал-2025» в период с июня по октябрь 2025 г. из России были выдворены или депортированы более 19 000 иностранных граждан, нелегально находившихся на территории страны, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В период проведения операции «Нелегал-2025» территориальными органами МВД России и ФСБ России выявлено более 128 000 нарушений миграционного законодательства», – рассказала она.

Как объяснила Волк, целью операции стала борьба с незаконной миграцией, а также пресечение работы международных организованных преступных групп. Среди нарушений, выявленных в указанный период, были зафиксированы 100 000 случаев незаконного въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания, более 28 000 нарушений в трудовой деятельности мигрантов.

17 ноября президент Владимир Путин подписал закон, который увеличил количество оснований для увольнения иностранных работников. Можно будет расторгнуть трудовой договор с сотрудником, имеющим гражданство другого государства в случае, если работодатель обязан сократить число работников-мигрантов.

