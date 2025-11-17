Путин подписал закон о расширении перечня причин для увольнения мигрантов

Согласно документу, текущая ситуация создает правовую неопределенность для работодателей. В частности, нарушение региональных ограничений влечет за собой административную ответственность, в то время как отсутствие соответствующего основания в Трудовом кодексе может привести к признанию увольнения незаконным с вытекающими правовыми последствиями.