Путин подписал закон о расширении перечня причин для увольнения мигрантов
Президент Владимир Путин подписал закон, который предлагает расширить список оснований для увольнения иностранных работников. Это следует из соответствующего документа.
Проект вносит изменения в Трудовой кодекс, позволяющие увольнять сотрудников с иностранным гражданством в случае, если работодатель обязан сократить число работников-мигрантов.
В пояснительной записке указано, что если ограничения, установленные региональными документами, не включены в соответствующий перечень, они не могут быть основанием для увольнения.
Согласно документу, текущая ситуация создает правовую неопределенность для работодателей. В частности, нарушение региональных ограничений влечет за собой административную ответственность, в то время как отсутствие соответствующего основания в Трудовом кодексе может привести к признанию увольнения незаконным с вытекающими правовыми последствиями.
Законопроект был внесен в Госдуму в мае. Депутаты нижней палаты приняли законопроект во втором и третьем чтениях 11 ноября.