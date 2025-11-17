Газета
Главная / Политика /

Путин подписал закон о расширении перечня причин для увольнения мигрантов

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал закон, который предлагает расширить список оснований для увольнения иностранных работников. Это следует из соответствующего документа. 

Проект вносит изменения в Трудовой кодекс, позволяющие увольнять сотрудников с иностранным гражданством в случае, если работодатель обязан сократить число работников-мигрантов.

В пояснительной записке указано, что если ограничения, установленные региональными документами, не включены в соответствующий перечень, они не могут быть основанием для увольнения.

Согласно документу, текущая ситуация создает правовую неопределенность для работодателей. В частности, нарушение региональных ограничений влечет за собой административную ответственность, в то время как отсутствие соответствующего основания в Трудовом кодексе может привести к признанию увольнения незаконным с вытекающими правовыми последствиями.

Законопроект был внесен в Госдуму в мае. Депутаты нижней палаты приняли законопроект во втором и третьем чтениях 11 ноября.

