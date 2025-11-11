Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Госдума расширила основания для увольнения работника-иностранца

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предполагающий увеличение количества причин, по которым работодатель может прекратить трудовой договор с иностранным работником.

В Трудовой кодекс посчитали нужным добавить, что уволить такого сотрудника можно будет и в случаях, когда работодатель должен уменьшить количество работников с иностранным гражданством в соответствии с нормативными актами субъектов России.

При этом, отмечается в пояснительной записке, если ограничения из региональных документов не включены в указанный перечень, они не будут служить самостоятельным основанием для увольнения.

«Сложившаяся ситуация создает правовую неопределенность для работодателей: нарушение региональных ограничений влечет административную ответственность, тогда как отсутствие соответствующего основания в Трудовом кодексе РФ не исключает риска признания увольнения незаконным со всеми правовыми последствиями», – сказано в записке к документу.

Законопроект внесли в нижнюю палату в мае 2025 г. Авторами документа выступили замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, зампред комитета нижней палаты парламента по энергетике Владимир Плякин и первый зампред комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте