Госдума расширила основания для увольнения работника-иностранца
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предполагающий увеличение количества причин, по которым работодатель может прекратить трудовой договор с иностранным работником.
В Трудовой кодекс посчитали нужным добавить, что уволить такого сотрудника можно будет и в случаях, когда работодатель должен уменьшить количество работников с иностранным гражданством в соответствии с нормативными актами субъектов России.
При этом, отмечается в пояснительной записке, если ограничения из региональных документов не включены в указанный перечень, они не будут служить самостоятельным основанием для увольнения.
«Сложившаяся ситуация создает правовую неопределенность для работодателей: нарушение региональных ограничений влечет административную ответственность, тогда как отсутствие соответствующего основания в Трудовом кодексе РФ не исключает риска признания увольнения незаконным со всеми правовыми последствиями», – сказано в записке к документу.
Законопроект внесли в нижнюю палату в мае 2025 г. Авторами документа выступили замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, зампред комитета нижней палаты парламента по энергетике Владимир Плякин и первый зампред комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.