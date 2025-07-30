Правительство поддержало расширение оснований для увольнения иностранцев

Правительство поддержало расширение оснований для увольнения иностранцевЭто станет возможным по требованию законов регионов, но может нарушить трудовые гарантии мигрантов, говорят эксперты
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала при условии доработки инициативу «Новых людей», которая дополняет перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранцем. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в Белом доме. Поправки касаются Трудового кодекса (ТК). В них уточняется, что работодатель может уволить специалиста, если региональное законодательство обязывает сократить число иностранцев.
Законопроект внесли в Госдуму в мае 2025 г. замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, зампред комитета нижней палаты парламента по энергетике Владимир Плякин и первый зампред комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.
В правительстве указали, что законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы. Вместе с этим там же отметили, что срок вступления поправок в силу нужно привести в соответствие с законом об обязательных требованиях в РФ. Согласно ему, нормативные правовые акты должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не раньше, чем через 90 дней после официального опубликования. По замыслу авторов, законопроект должен вступить в силу со дня публикации.
Трудовой кодекс не предусматривает региональных ограничений как самостоятельного основания для увольнения иностранных работников, пояснила «Ведомостям» юрист корпоративной практики Key Consulting Group Татьяна Пак. Это создает правовую неопределенность и повышенные риски для работодателей, ведь увольнение по этой причине можно оспорить, отметила она. Предлагаемый законопроект устранит этот пробел, что усилит правовую определенность и снизит количество трудовых споров, считает Пак. В то же время для того, чтобы сократить правоприменительные риски, нужно определить единый и прозрачный порядок проведения процедур, отмечает юрист, напоминая, что субъекты РФ вправе по-разному устанавливать ограничения.
На практике работодатели и сейчас увольняют иностранных граждан, если в регионе установлен запрет на привлечение иностранной рабочей силы по определенным видам деятельности, заявила «Ведомостям» первый заместитель гендиректора рекрутинговой компании «Интруд» София Батура. Они ссылаются на общее основание в ТК: возможность прекращения трудового договора, если того требует федеральный закон, уточнила она. На уровне федерального законодательства, в свою очередь, действует норма, согласно которой территориальные органы власти могут вводить такие ограничения для мигрантов, работающих по патенту, рассказала Батура. При этом прямого упоминания о региональных ограничениях в ТК нет, отметила эксперт.
Главный риск инициативы – неопределенность правового положения уже работающих иностранцев, говорит Батура. Если регион вводит запрет задним числом (например, уже после их оформления), а работодатель сразу обязан уволить таких работников, это может нарушать трудовые гарантии, отмечает она. По мнению эксперта, чтобы минимизировать риски, необходимо предусмотреть гарантии для уже работающих иностранных граждан – например, возможность доработать до конца срока патента. Кроме того, нужно уточнить, к кому именно применяется норма – только к безвизовым мигрантам с патентом или более широкому кругу лиц, добавила Батура.
На данный момент мигранты из безвизовых стран – главная категория, на которую нацелен законопроект, уточнила Батура. А специалистов, привлеченных по квотам из визовых стран, он напрямую не затрагивает, отметила эксперт. По ее словам, на последнюю категорию влияние возможно при появлении аналогичного механизма для регулирования их численности на региональном уровне.
Как минимум в 50 субъектах России действует запрет на работу мигрантам по патентам в некоторых сферах, следует из статистики МВД от 2025 г. Например, в Нижегородской области в марте 2025 г. был опубликован указ, согласно которому иностранцы не могут трудоустраиваться в области здравоохранения, культуры и спорта. А в июле 2025 г. губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое запрещает привлекать к работе мигрантов с патентами в сфере «легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем». Ограничения вступят через три месяца и продлятся до конца года.
Что касается иностранных специалистов, привлеченных по квоте, в июле Министерство труда и социальной защиты РФ начало работать над изменениями в ведомственные приказы. Под квоты не попадут иностранцы, чья деятельность в России будет связана с коммуникацией с гражданами: водители, продавцы и медработники. Депутаты попросили у министерства исключить эти категории во время обсуждения законопроекта, который освобождает от экзамена по русскому языку иностранных рабочих из визовых стран.