Правительство поддержало расширение оснований для увольнения иностранцев

Как минимум в 50 субъектах России действует запрет на работу мигрантам по патентам в некоторых сферах, следует из статистики МВД от 2025 г. Например, в Нижегородской области в марте 2025 г. был опубликован указ, согласно которому иностранцы не могут трудоустраиваться в области здравоохранения, культуры и спорта. А в июле 2025 г. губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое запрещает привлекать к работе мигрантов с патентами в сфере «легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем». Ограничения вступят через три месяца и продлятся до конца года.