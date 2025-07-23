Володин раскритиковал приезжих за потребительскую позицию
России не нужны новые граждане, которые приезжают в страну с потребительской позицией. Речь идет о тех, кто нарушает законы, пытаясь получить льготы, социальные выплаты и другие возможности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«Каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать Российскую Федерацию», – подчеркнул Володин.
Он добавил, что приезжие должны соблюдать законы, знать русский язык и с уважением относиться к местной культуре и вере.
24 июня Володин сообщил, что с начала прошлого года депутаты Госдумы приняли 16 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Он напомнил, что с 1 апреля 2025 г. заработал закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы. Из 3600 заявившихся на сдачу экзамена успешно пройти его смогли только 7%, а большинство не были допущены из‑за проблем с документами.
По его словам, депутаты продолжают работать с правительством в части анализа правоприменения законов и донастройки существующих механизмов.