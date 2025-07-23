Володин раскритиковал приезжих за потребительскую позицию

24 июня Володин сообщил, что с начала прошлого года депутаты Госдумы приняли 16 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Он напомнил, что с 1 апреля 2025 г. заработал закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы. Из 3600 заявившихся на сдачу экзамена успешно пройти его смогли только 7%, а большинство не были допущены из‑за проблем с документами.