Госдума с 2024 года приняла 16 законов по борьбе с нелегальной миграцией

Госдума с 2024 года приняла 16 законов по борьбе с нелегальной миграциейДепутаты продолжают работать в части донастройки действующих механизмов
С 2024 г. Госдума приняла 16 законов, которые направлены на борьбу с нелегальной миграцией. Они стали основой для работы правоохранительных органов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«В части борьбы с незаконной миграцией ситуация существенно изменилась. Все законы заработали», – подчеркнул Володин.
По его словам, результативными стали нормы закона об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Таким образом, ранее в Екатеринбурге задержали участников преступной группы, которые организовали незаконное пребывание мигрантов в России. Среди них был директор Центра по приему экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства для иностранцев и лиц без гражданства, который относится к УрФУ. Фигурантом еще одного уголовного дела об организации преступного сообщества стал директор центра по тестированию мигрантов при РУДН. По данным следствия, он втянул в противоправную деятельность и своих сотрудников.
Володин напомнил, что с 1 апреля этого года заработал закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при приеме в школы. Из 3600 заявившихся на сдачу экзамена успешно пройти его смогли только 7% детей, а большинство не были допущены из‑за проблем с документами, уточнил председатель Госдумы.
Он добавил, что депутаты продолжают работать с правительством в части анализа правоприменения законов и донастройки существующих механизмов. Комиссия во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой разрабатывает возможные изменения законодательства и проводит мониторинг действующих норм.
23 июня в Госдуму внесли законопроект об ограничениях страховых выплат для иностранных граждан, находящихся на больничном. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР Ярослав Нилов, Алексей Динденко, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов, Андрей Свинцов, сенатор Елена Афанасьева и др.
В пояснительной записке говорится, что работающие в России мигранты получают страховые выплаты на тех же условиях, что и работающие россияне. Ограничения на выплаты имеют иностранцы или лица без гражданства, которые работают на основании патента или по трудовому договору. Нилов пояснил, что документ направлен на оптимизацию расходов бюджета Социального фонда. Для этого предлагается установить для всех категорий иностранцев ограничение: право на больничный – только при наличии не менее полугода страхового стажа. Для получения права на пособие по материнству страховой стаж должен составить по меньшей мере один год.