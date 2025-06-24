Госдума с 2024 года приняла 16 законов по борьбе с нелегальной миграцией

В пояснительной записке говорится, что работающие в России мигранты получают страховые выплаты на тех же условиях, что и работающие россияне. Ограничения на выплаты имеют иностранцы или лица без гражданства, которые работают на основании патента или по трудовому договору. Нилов пояснил, что документ направлен на оптимизацию расходов бюджета Социального фонда. Для этого предлагается установить для всех категорий иностранцев ограничение: право на больничный – только при наличии не менее полугода страхового стажа. Для получения права на пособие по материнству страховой стаж должен составить по меньшей мере один год.