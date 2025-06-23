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В ГД внесли проект о требованиях для получения соцвыплат и пособий мигрантами

Ведомости

Законопроект об ограничениях страховых выплат для иностранцев, находящихся на больничном, внесли в Госдуму. Это следует из думской электронной базы.

В пояснительной записке указывается, что работающие в РФ мигранты получают страховые выплаты на тех же условиях, что и работающие граждане России. Ограничения на выплаты имеют иностранцы или лица без гражданства, работающие на основании патента или по трудовому договору.

«Полагаем, что определенные ограничения по выплатам страхового обеспечения должны быть установлены для всех иностранцев и лиц без гражданства», – говорится в законопроекте.

Авторами инициативы выступили депутаты ЛДПР Ярослав Нилов, Алексей Динденко, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов, Андрей Свинцов, сенатор Елена Афанасьева и др.

Как пояснил Нилов, законопроект направлен на оптимизацию расходов бюджета Соцфонда. Для этого предлагается установить для всех категорий иностранных граждан ограничение: право на больничный – только при наличии не менее полугода страхового стажа. Для получения права на пособие по материнству страховой стаж должен составить как минимум один год.

«При этом работающие по патенту или рабочей визе на декретные претендовать по-прежнему не смогут», – уточнил он.

18 июня Леонов сообщил, что фракция ЛДПР направила в правительство РФ на заключение законопроект о депортации мигрантов без медстраховки. По нынешним правилам, за отсутствие медстраховки иностранный гражданин может быть оштрафован.

Депутаты предложили ужесточить меру наказания за нарушение этого правила до высылки иностранного гражданина из страны. Кроме того, они предлагают обязать мигрантов предоставить заверенную копию ДМС или ОМС при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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