В ГД внесли проект о требованиях для получения соцвыплат и пособий мигрантами

Как пояснил Нилов, законопроект направлен на оптимизацию расходов бюджета Соцфонда. Для этого предлагается установить для всех категорий иностранных граждан ограничение: право на больничный – только при наличии не менее полугода страхового стажа. Для получения права на пособие по материнству страховой стаж должен составить как минимум один год.