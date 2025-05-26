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Правительство одобрило упрощение выдачи мигрантам сертификатов по русскому языку

От экзаменов освободят иностранцев, которые получили разрешение на работу по правительственной квоте
Виталий Крюков
Яна Суринская
Кирилл Брага / РИА Новости
Кирилл Брага / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 26 мая одобрила законопроект Минобрнауки, которым предлагается упростить порядок подтверждения владения русским языком для иностранных граждан. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника: один, близкий к комиссии, еще двое – в Белом доме.

Документом Минобрнауки предлагается внести поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Поправки освобождают от подтверждения знания русского языка, истории и основ законодательства России тех иностранных граждан, которые работают на основании разрешений по квоте правительства РФ.

Такая квота необходима для реализации потребности России в привлечении иностранных работников, прибывающих на основании визы, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «На сегодняшний день правительством установлена квота на 2025 г. в количестве 234 958 разрешений», – отметил он.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2024 г. правительственная квота составляла 155 929 разрешений. Иностранцы этой категории могут находиться на территории РФ до 1 года в пределах предприятий и объектов, на которых они работают. Так, мигрантов чаще всего привлекают на крупные и мелкие промышленные российские предприятия, а также организации в сфере горных, горно-капитальных и ремонтно-строительных работ, сказано там. В основном рабочие по правительственной квоте приезжают из Китая, Индии, Туркменистана и Турции, уточняется в записке.

Вместе с тем поправками предлагается увеличить сроки выдачи сертификата о прохождении экзамена: с 30 до 90 дней с момента выдачи мигранту разрешения на работу. Министерство также предлагает обязать учреждение, проводившее экзамен для иностранца, верифицировать усиленной квалифицированной электронной подписью сведения о выданном сертификате в соответствующем реестре Рособрнадзора. Минобрнауки предлагается добавить в список ведомств, которые контролируют наличие сведений о таком сертификате. Сейчас такие полномочия распространяются только на МВД и Рособрнадзор.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства с просьбой подтвердить, одобрила ли правительственная комиссия законопроект Минобрнауки.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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