Правительство одобрило упрощение выдачи мигрантам сертификатов по русскому языку

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2024 г. правительственная квота составляла 155 929 разрешений. Иностранцы этой категории могут находиться на территории РФ до 1 года в пределах предприятий и объектов, на которых они работают. Так, мигрантов чаще всего привлекают на крупные и мелкие промышленные российские предприятия, а также организации в сфере горных, горно-капитальных и ремонтно-строительных работ, сказано там. В основном рабочие по правительственной квоте приезжают из Китая, Индии, Туркменистана и Турции, уточняется в записке.