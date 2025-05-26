Правительство одобрило упрощение выдачи мигрантам сертификатов по русскому языку

Правительство одобрило упрощение выдачи мигрантам сертификатов по русскому языкуОт экзаменов освободят иностранцев, которые получили разрешение на работу по правительственной квоте
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 26 мая одобрила законопроект Минобрнауки, которым предлагается упростить порядок подтверждения владения русским языком для иностранных граждан. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника: один, близкий к комиссии, еще двое – в Белом доме.
Документом Минобрнауки предлагается внести поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Поправки освобождают от подтверждения знания русского языка, истории и основ законодательства России тех иностранных граждан, которые работают на основании разрешений по квоте правительства РФ.
Такая квота необходима для реализации потребности России в привлечении иностранных работников, прибывающих на основании визы, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «На сегодняшний день правительством установлена квота на 2025 г. в количестве 234 958 разрешений», – отметил он.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2024 г. правительственная квота составляла 155 929 разрешений. Иностранцы этой категории могут находиться на территории РФ до 1 года в пределах предприятий и объектов, на которых они работают. Так, мигрантов чаще всего привлекают на крупные и мелкие промышленные российские предприятия, а также организации в сфере горных, горно-капитальных и ремонтно-строительных работ, сказано там. В основном рабочие по правительственной квоте приезжают из Китая, Индии, Туркменистана и Турции, уточняется в записке.
Вместе с тем поправками предлагается увеличить сроки выдачи сертификата о прохождении экзамена: с 30 до 90 дней с момента выдачи мигранту разрешения на работу. Министерство также предлагает обязать учреждение, проводившее экзамен для иностранца, верифицировать усиленной квалифицированной электронной подписью сведения о выданном сертификате в соответствующем реестре Рособрнадзора. Минобрнауки предлагается добавить в список ведомств, которые контролируют наличие сведений о таком сертификате. Сейчас такие полномочия распространяются только на МВД и Рособрнадзор.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства с просьбой подтвердить, одобрила ли правительственная комиссия законопроект Минобрнауки.