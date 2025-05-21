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СФ одобрил закон о проведении эксперимента по дополнительному учету мигрантов

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, по которому в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет проведен эксперимент по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан через мобильное приложение.

Эксперимент запланирован на период с 1 сентября 2025 г. по 1 сентября 2029 г. Иностранцы, обратившиеся в организацию для получения государственных услуг в сфере миграции, будут регистрироваться в специальном мобильном приложении. Через него они должны сообщать о месте своего фактического нахождения и ее смене. Исключения сделаны для случаев временного проживания в гостиницах, санаториях или домах отдыха.

Кроме того, закон разрешает мигрантам работать по одному патенту в двух соседних регионах РФ. Новые правила распространяются на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Закон также касается работодателей. Теперь они смогут привлекать на работу иностранных граждан, получивших патент на территории другого субъекта РФ. Обязательным условием будет наличие соответствующего соглашения, заключенного между субъектами.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, упрощение учета выдаваемых патентов вызвано тесной взаимосвязью двух городов с их областями. Подрядчики нередко переводят трудовых мигрантов с работы на областном объекте на городскую стройку. При действующем законодательстве иностранцы должны в таком случае оформить патент на работу в другом субъекте, что ведет к временным и финансовым затратам как работодателей, так и самих мигрантов, дополнил Груздев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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