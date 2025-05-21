СФ одобрил закон о проведении эксперимента по дополнительному учету мигрантов
Совет Федерации одобрил закон, по которому в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет проведен эксперимент по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан через мобильное приложение.
Эксперимент запланирован на период с 1 сентября 2025 г. по 1 сентября 2029 г. Иностранцы, обратившиеся в организацию для получения государственных услуг в сфере миграции, будут регистрироваться в специальном мобильном приложении. Через него они должны сообщать о месте своего фактического нахождения и ее смене. Исключения сделаны для случаев временного проживания в гостиницах, санаториях или домах отдыха.
Кроме того, закон разрешает мигрантам работать по одному патенту в двух соседних регионах РФ. Новые правила распространяются на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Закон также касается работодателей. Теперь они смогут привлекать на работу иностранных граждан, получивших патент на территории другого субъекта РФ. Обязательным условием будет наличие соответствующего соглашения, заключенного между субъектами.
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, упрощение учета выдаваемых патентов вызвано тесной взаимосвязью двух городов с их областями. Подрядчики нередко переводят трудовых мигрантов с работы на областном объекте на городскую стройку. При действующем законодательстве иностранцы должны в таком случае оформить патент на работу в другом субъекте, что ведет к временным и финансовым затратам как работодателей, так и самих мигрантов, дополнил Груздев.