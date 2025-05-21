СФ одобрил закон о проведении эксперимента по дополнительному учету мигрантов

Эксперимент запланирован на период с 1 сентября 2025 г. по 1 сентября 2029 г. Иностранцы, обратившиеся в организацию для получения государственных услуг в сфере миграции, будут регистрироваться в специальном мобильном приложении. Через него они должны сообщать о месте своего фактического нахождения и ее смене. Исключения сделаны для случаев временного проживания в гостиницах, санаториях или домах отдыха.