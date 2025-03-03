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Мигранты смогут работать по одному патенту в двух регионах

Правительство одобрило поправки для упрощения патентного учета иностранцев
Виталий Крюков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 3 марта одобрила законопроект Минфина, разрешающий трудовым мигрантам работать по одному патенту сразу в двух регионах. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника: один, близкий к комиссии, еще два – в Белом доме.

Документом предлагается внести поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». При этом заключать специальное соглашение о переводе работающих иностранцев из одного субъекта в другой смогут между собой власти Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, следует из законопроекта. В его изначальной версии право на заключение такого договора давалось всем субъектам России, писали «Ведомости» в апреле 2024 г.

Согласно действующей редакции данного закона, иностранцы не могут работать за пределами того субъекта, в котором получили патент. При этом около 15% мигрантов, которые хотят работать в Московской области и подали заявку на патент, уже стоят на миграционном учете в Москве, сказано в пояснительной записке Минфина со ссылкой на данные миграционного учета. Еще 8% иностранцев, которые встали на учет в Московской области и трудятся там, оформляют патент на работу в столице, уточняется там.

Упрощение учета выдаваемых патентов вызвано тесной взаимосвязью двух городов с их областями, пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, подрядчики нередко переводят трудовых мигрантов с работы на областном объекте на городскую стройку. При действующем законодательстве иностранцы должны в таком случае оформить патент на работу в другом субъекте, что ведет к временным и финансовым затратам как работодателей, так и самих мигрантов, дополнил Груздев.

Кто может работать без патента

От необходимости оформлять патент и разрешение на работу освобождены граждане стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а также обладатели вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ.

Работодатель будет обязан сообщить в органы внутренних дел двух регионов о том, что он хочет использовать труд своего сотрудника-мигранта в обоих субъектах, следует из законопроекта. При этом если мигрант уже имеет патент в одном из этих регионов, он может начать работать в соседнем субъекте сразу же при условии, что работодатель уведомит об этом органы нового региона в течение трех рабочих дней с момента перевода на новый объект.

Законопроект Минфина согласован с Минтруда, МВД, Минэкономразвития, ФНС, ФСБ, Следственным комитетом, а также правительствами Москвы и Московской области, следует из внесенного пакета документов.

Помимо строительной отрасли внедряемый в рамках законопроекта механизм может быть востребован в сфере ЖКХ, ресторанного и гостиничного бизнесов, писали 17 апреля 2024 г. «Ведомости» со ссылкой на опрос профильных ассоциаций и экспертов.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства с просьбой уточнить, одобрила ли комиссия по законопроектной деятельности законопроект Минфина. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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