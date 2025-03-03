Мигранты смогут работать по одному патенту в двух регионах

Работодатель будет обязан сообщить в органы внутренних дел двух регионов о том, что он хочет использовать труд своего сотрудника-мигранта в обоих субъектах, следует из законопроекта. При этом если мигрант уже имеет патент в одном из этих регионов, он может начать работать в соседнем субъекте сразу же при условии, что работодатель уведомит об этом органы нового региона в течение трех рабочих дней с момента перевода на новый объект.