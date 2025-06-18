ЛДПР направила в правительство проект о депортации мигрантов без медстраховки
Мигранты без медицинской страховки должны подлежать немедленной депортации из России. Такое мнение выразил председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в своем Telegram-канале. Фракция ЛДПР направила в правительство РФ на заключение соответствующий законопроект.
Согласно нынешнему законодательству, все прибывающие в РФ с целью заработка мигранты должны иметь полис обязательного (ОМС) или добровольного медицинского страхования (ДМС). Без одного из этих документов невозможно получить патент или разрешение на работу. За отсутствие медстраховки иностранный гражданин может быть оштрафован.
Депутаты ЛДПР предлагают ужесточить меру наказания за нарушения этого правила до высылки иностранного гражданина из страны. Кроме того, они предлагают обязать мигрантов предоставить заверенную копию ДМС или ОМС при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание. Предполагается, что такой механизм сразу предоставит приезжим доступ к базовому медицинскому обслуживанию.
По мнению Леонова, наличие медстраховки является решающим фактором для обеспечения иностранным гражданам своевременной медицинской помощи. Это, в свою очередь, снижает вероятность распространения инфекционных заболеваний среди населения и способствует предотвращению эпидемий, пояснил он. Кроме того, такая мера исключает возможность нахождения в стране мигрантов, которые не оплачивают медицинские услуги и живут без полиса, нарушая закон.
Председатель комитета Госдумы подчеркнул, что ежегодно на оказание медицинской помощи иностранным гражданам расходуются миллиарды бюджетных средств. Именно поэтому фракция выступает против предоставления медобслуживания мигрантам безвозмездно.
11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что иностранные граждане, которые были уволены, отчислены из вузов, не прошли процедуру дактилоскопии, должны покинуть Россию. Он также отметил, что эти условия распространяются на тех мигрантов, которые не изучают русский язык и «не приносят пользы для российского общества».