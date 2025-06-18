ЛДПР направила в правительство проект о депортации мигрантов без медстраховки

По мнению Леонова, наличие медстраховки является решающим фактором для обеспечения иностранным гражданам своевременной медицинской помощи. Это, в свою очередь, снижает вероятность распространения инфекционных заболеваний среди населения и способствует предотвращению эпидемий, пояснил он. Кроме того, такая мера исключает возможность нахождения в стране мигрантов, которые не оплачивают медицинские услуги и живут без полиса, нарушая закон.