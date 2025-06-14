В Госдуме призвали отменить бесплатное образование в школах для детей мигрантов
Бесплатное обучение в школах для детей мигрантов следует отменить, а количество попыток сдачи теста на знание русского языка можно ограничить, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Депутат считает недопустимым, когда регионы выделяют средства из своих бюджетов на курсы для подготовки детей иностранных граждан к сдаче теста. Те дети, которые не могут выучить русский язык, не должны находиться в России, отметил Нилов.
«Что касается тех, кто в состоянии сдать тест и учиться, надо ставить вопрос о том, чтобы образование было платным. С какой стати мы должны бесплатно обучать иностранных граждан?» – сказал парламентарий.
Платить за получение образования, указал Нилов, должны «семья, работодатель, посольство, фонды» или иностранное государство, но не российские граждане со своих налогов.
Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов в июне сообщал, что значительная часть детей мигрантов в России не обучается в школе. Он отметил, что сейчас в России проживают 638 174 несовершеннолетних иностранных граждан, при этом «где-то половина, точно по каким-то причинам, болтается» вместо получения образования. 13 мая Рособрнадзор опубликовал первые данные тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Согласно ему, в российские школы не смогут попасть большинство детей мигрантов – порядка 80% даже не смогли приступить к тестированию.