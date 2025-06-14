В Госдуме призвали отменить бесплатное образование в школах для детей мигрантов

Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов в июне сообщал, что значительная часть детей мигрантов в России не обучается в школе. Он отметил, что сейчас в России проживают 638 174 несовершеннолетних иностранных граждан, при этом «где-то половина, точно по каким-то причинам, болтается» вместо получения образования. 13 мая Рособрнадзор опубликовал первые данные тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Согласно ему, в российские школы не смогут попасть большинство детей мигрантов – порядка 80% даже не смогли приступить к тестированию.