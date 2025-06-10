МВД: значительная часть детей мигрантов в России не ходят в школу

9 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект, который обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в подразделения МВД данные о детях иностранных граждан, рассмотрят в ближайшее время. 10 июня его приняли в первом чтении. В органы будут направляться персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования перед поступлением в образовательное учреждение, информация о зачислении в школу и отчислении, а также об обращении в организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.