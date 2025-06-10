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МВД: значительная часть детей мигрантов в России не ходят в школу

Ведомости

В настоящее время в России проживает 638 174 несовершеннолетних иностранных граждан, но значительная часть из них не ходят в школу, сообщил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов во время ответа на вопрос в Госдуме, передает «РИА Новости».

При этом, как отметил Зубов, количество детей мигрантов в России уменьшается. «То, что большая часть из них не учится, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверно, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», – подчеркнул он.

В Москве, по словам Зубова, проживает 80 282 несовершеннолетних иностранца. Из них получают образование только 25 000 детей.

9 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект, который обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в подразделения МВД данные о детях иностранных граждан, рассмотрят в ближайшее время. 10 июня его приняли в первом чтении. В органы будут направляться персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования перед поступлением в образовательное учреждение, информация о зачислении в школу и отчислении, а также об обращении в организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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