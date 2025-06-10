МВД: значительная часть детей мигрантов в России не ходят в школу
В настоящее время в России проживает 638 174 несовершеннолетних иностранных граждан, но значительная часть из них не ходят в школу, сообщил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов во время ответа на вопрос в Госдуме, передает «РИА Новости».
При этом, как отметил Зубов, количество детей мигрантов в России уменьшается. «То, что большая часть из них не учится, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверно, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», – подчеркнул он.
В Москве, по словам Зубова, проживает 80 282 несовершеннолетних иностранца. Из них получают образование только 25 000 детей.
9 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект, который обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в подразделения МВД данные о детях иностранных граждан, рассмотрят в ближайшее время. 10 июня его приняли в первом чтении. В органы будут направляться персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования перед поступлением в образовательное учреждение, информация о зачислении в школу и отчислении, а также об обращении в организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.