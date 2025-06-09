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Дума рассмотрит законопроект о передаче данных о детях мигрантов в МВД

Ведомости

Депутаты Госдумы рассмотрят на этой неделе проект закона, который обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в подразделения МВД данные о детях иностранных граждан. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, направляться в МВД будут персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования перед поступлением в образовательное учреждение, информация о зачислении в школу и отчислении, а также об обращении в организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.

Володин подчеркнул, что проект позволит сделать процесс проверки законности нахождения детей иностранных граждан, в том числе не поступивших в школы, в России. МВД в ответ будет передавать сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан. В случае принятия законопроекта обязательным станет внесение результатов тестирования по русскому языку в федеральную информационную систему.

Обязательное тестирование для детей мигрантов при приеме в школу введено с 1 апреля 2025 г. В середине мая Володин сообщал, что принятие такого законопроекта оказалось эффективным. Тогда стало известно о том, что из 1762 заявившихся к экзамену допустили только 335 человек. В 81% случаев документы не приняли из-за недостоверных сведений о нахождении несовершеннолетних в России. Тестирование прошли 44 ребенка в 10 регионах, но лишь 27 человек справились с заданиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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