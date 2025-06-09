Дума рассмотрит законопроект о передаче данных о детях мигрантов в МВД

Обязательное тестирование для детей мигрантов при приеме в школу введено с 1 апреля 2025 г. В середине мая Володин сообщал, что принятие такого законопроекта оказалось эффективным. Тогда стало известно о том, что из 1762 заявившихся к экзамену допустили только 335 человек. В 81% случаев документы не приняли из-за недостоверных сведений о нахождении несовершеннолетних в России. Тестирование прошли 44 ребенка в 10 регионах, но лишь 27 человек справились с заданиями.