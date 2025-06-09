Дума рассмотрит законопроект о передаче данных о детях мигрантов в МВД
Депутаты Госдумы рассмотрят на этой неделе проект закона, который обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в подразделения МВД данные о детях иностранных граждан. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, направляться в МВД будут персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования перед поступлением в образовательное учреждение, информация о зачислении в школу и отчислении, а также об обращении в организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.
Володин подчеркнул, что проект позволит сделать процесс проверки законности нахождения детей иностранных граждан, в том числе не поступивших в школы, в России. МВД в ответ будет передавать сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан. В случае принятия законопроекта обязательным станет внесение результатов тестирования по русскому языку в федеральную информационную систему.
Обязательное тестирование для детей мигрантов при приеме в школу введено с 1 апреля 2025 г. В середине мая Володин сообщал, что принятие такого законопроекта оказалось эффективным. Тогда стало известно о том, что из 1762 заявившихся к экзамену допустили только 335 человек. В 81% случаев документы не приняли из-за недостоверных сведений о нахождении несовершеннолетних в России. Тестирование прошли 44 ребенка в 10 регионах, но лишь 27 человек справились с заданиями.