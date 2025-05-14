Володин: закон о тестировании детей мигрантов показал свою эффективность

Федеральный закон № 544-ФЗ, который запрещает зачислять в общеобразовательные учреждения иностранных граждан при отсутствии проверки законности нахождения на территории РФ и достаточного уровня знания русского языка, вступил в силу с 1 апреля 2025 г. Уровень сложности экзамена складывается, исходя из класса обучения: тестирование в первый класс проходит в устной форме (проверяются навыки говорения, слушания и понимания речи), со второго класса включается и письменная форма (навыки чтения и письма).