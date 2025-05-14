Володин: закон о тестировании детей мигрантов показал свою эффективность
Принятие закона о проведении проверок и экзаменов при зачислении детей мигрантов в школы было правильным решением. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
С апреля в российских школах стартовала приемная кампания. Перед этим был принят федеральный закон, устанавливающий особые требования для детей мигрантов: проверку законности их пребывания в стране и подтверждение достаточного уровня знания русского языка через тестирование.
Рособрнадзор подвел первые итоги. Из 1762 заявившихся к экзамену допустили только 335 человек. В 81% случаев документы не приняли из-за недостоверных сведений. Тестирование прошли 44 ребенка в 10 регионах, но лишь 27 человек справились с заданиями.
Володин отметил, что эти результаты говорят о том, что принятие законов, устанавливающих новые требования для мигрантов, было верным шагом.
«Важно анализировать их правоприменение, а в случае необходимости – вносить коррективы», – отметил Володин.
Федеральный закон № 544-ФЗ, который запрещает зачислять в общеобразовательные учреждения иностранных граждан при отсутствии проверки законности нахождения на территории РФ и достаточного уровня знания русского языка, вступил в силу с 1 апреля 2025 г. Уровень сложности экзамена складывается, исходя из класса обучения: тестирование в первый класс проходит в устной форме (проверяются навыки говорения, слушания и понимания речи), со второго класса включается и письменная форма (навыки чтения и письма).