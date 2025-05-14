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Володин: закон о тестировании детей мигрантов показал свою эффективность

Ведомости

Принятие закона о проведении проверок и экзаменов при зачислении детей мигрантов в школы было правильным решением. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С апреля в российских школах стартовала приемная кампания. Перед этим был принят федеральный закон, устанавливающий особые требования для детей мигрантов: проверку законности их пребывания в стране и подтверждение достаточного уровня знания русского языка через тестирование.

Рособрнадзор подвел первые итоги. Из 1762 заявившихся к экзамену допустили только 335 человек. В 81% случаев документы не приняли из-за недостоверных сведений. Тестирование прошли 44 ребенка в 10 регионах, но лишь 27 человек справились с заданиями.

Володин отметил, что эти результаты говорят о том, что принятие законов, устанавливающих новые требования для мигрантов, было верным шагом.

«Важно анализировать их правоприменение, а в случае необходимости – вносить коррективы», – отметил Володин.

Федеральный закон № 544-ФЗ, который запрещает зачислять в общеобразовательные учреждения иностранных граждан при отсутствии проверки законности нахождения на территории РФ и достаточного уровня знания русского языка, вступил в силу с 1 апреля 2025 г. Уровень сложности экзамена складывается, исходя из класса обучения: тестирование в первый класс проходит в устной форме (проверяются навыки говорения, слушания и понимания речи), со второго класса включается и письменная форма (навыки чтения и письма).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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