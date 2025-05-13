Большинство детей мигрантов не попадут в школы России

Большинство детей мигрантов не попадут в школы РоссииРособрнадзор: 81% детей мигрантов не допущены до теста по русскому языку
В российские школы не смогут попасть большинство детей мигрантов – порядка 80% даже не смогли приступить к тестированию на знание русского языка. Это следует из первых итогов тестирования несовершеннолетних иностранцев.
С апреля тестирование было проведено только в 10 регионах РФ. Варианты тестирования детей мигрантов разрабатываются с учетом уровня обучения в каждом классе общеобразовательной школы, начиная с первого по 11 классы.
Например, для поступления в первый класс требуются навыки говорения, слушания и понимания устной речи, а также лексико-грамматические знания, тестирование в первых классах проводится только в устной форме. Со второго класса появляются задания на проверку навыков чтения и письма, соответственно тестирование проводится в устной и письменной форме.
Согласно первым итогам, 81% детей и подростков из этих категорий «отсеялись» еще до самого тестирования, сообщает Рособрнадзор. Среди причин – предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах.
По данным на 13 мая, тестирование проводится в 2356 организациях. С 1 апреля было подано 1762 заявления на участие, на процедуру тестирования допущены только 335 иностранных граждан. Приняли участие пока 44 ребенка, из которых 27 человек (61%) справились с заданиями. Остальные, по заявлению Рособрнадзора, «не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком».
В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ. Тестирования начали проводить с 1 апреля 2025 г.
Рособрнадзор сообщал, что минимальное количество баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка составит 3 балла по пятибалльной шкале.