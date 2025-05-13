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Большинство детей мигрантов не попадут в школы России

Рособрнадзор: 81% детей мигрантов не допущены до теста по русскому языку
Ведомости

В российские школы не смогут попасть большинство детей мигрантов – порядка 80% даже не смогли приступить к тестированию на знание русского языка. Это следует из первых итогов тестирования несовершеннолетних иностранцев.

С апреля тестирование было проведено только в 10 регионах РФ. Варианты тестирования детей мигрантов разрабатываются с учетом уровня обучения в каждом классе общеобразовательной школы, начиная с первого по 11 классы. 

Например, для поступления в первый класс требуются навыки говорения, слушания и понимания устной речи, а также лексико-грамматические знания, тестирование в первых классах проводится только в устной форме. Со второго класса появляются задания на проверку навыков чтения и письма, соответственно тестирование проводится в устной и письменной форме.

Согласно первым итогам, 81% детей и подростков из этих категорий «отсеялись» еще до самого тестирования, сообщает Рособрнадзор. Среди причин – предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах.

По данным на 13 мая, тестирование проводится в 2356 организациях. С 1 апреля было подано 1762 заявления на участие, на процедуру тестирования допущены только 335 иностранных граждан. Приняли участие пока 44 ребенка, из которых 27 человек (61%) справились с заданиями. Остальные, по заявлению Рособрнадзора, «не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком».

В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ. Тестирования начали проводить с 1 апреля 2025 г.

Рособрнадзор сообщал, что минимальное количество баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка составит 3 балла по пятибалльной шкале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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