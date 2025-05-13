Большинство детей мигрантов не попадут в школы России

Например, для поступления в первый класс требуются навыки говорения, слушания и понимания устной речи, а также лексико-грамматические знания, тестирование в первых классах проводится только в устной форме. Со второго класса появляются задания на проверку навыков чтения и письма, соответственно тестирование проводится в устной и письменной форме.