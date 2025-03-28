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Опубликованы демоверсии тестов по русскому языку для детей мигрантов

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На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) появились спецификации и демонстрационные версии диагностических материалов для проверки уровня владения русским языком у детей мигрантов перед поступлением в школы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу, полные материалы для тестирования направят в региональные органы управления образованием до 1 апреля. Они разработаны для учеников с 1-го по 11-й класс, учитывая возрастные особенности. Для первоклассников предусмотрены задания на говорение, слушание и грамматику, а начиная со 2-го класса добавляются тесты на чтение и письмо.

Минимальный проходной балл установлен на уровне «тройки» по пятибалльной шкале. Тестирование станет обязательным с 1 апреля, когда вступит в силу закон, запрещающий зачисление в школы детей, не владеющих русским языком. 14 марта Министерство просвещения РФ утвердило приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание русского языка при приеме в школы детей мигрантов.

18 февраля Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) установила минимальный порог для сдачи экзамена по русскому языку для детей мигрантов при зачислении в школы. Они должны будут получить оценку «три» (удовлетворительно) из возможных пяти баллов. После критики со стороны Госдумы ведомство пообещало пересмотреть свой подход.

Вместе с тем 14 марта Рособрнадзор сообщил, что минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, составит 3 балла, «что подтверждает соответствие требованиям к уровню знания русского языка, установленным Минпросвещения России».

В декабре 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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