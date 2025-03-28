Опубликованы демоверсии тестов по русскому языку для детей мигрантов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу, полные материалы для тестирования направят в региональные органы управления образованием до 1 апреля. Они разработаны для учеников с 1-го по 11-й класс, учитывая возрастные особенности. Для первоклассников предусмотрены задания на говорение, слушание и грамматику, а начиная со 2-го класса добавляются тесты на чтение и письмо.