Опубликованы демоверсии тестов по русскому языку для детей мигрантов
На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) появились спецификации и демонстрационные версии диагностических материалов для проверки уровня владения русским языком у детей мигрантов перед поступлением в школы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу, полные материалы для тестирования направят в региональные органы управления образованием до 1 апреля. Они разработаны для учеников с 1-го по 11-й класс, учитывая возрастные особенности. Для первоклассников предусмотрены задания на говорение, слушание и грамматику, а начиная со 2-го класса добавляются тесты на чтение и письмо.
Минимальный проходной балл установлен на уровне «тройки» по пятибалльной шкале. Тестирование станет обязательным с 1 апреля, когда вступит в силу закон, запрещающий зачисление в школы детей, не владеющих русским языком. 14 марта Министерство просвещения РФ утвердило приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание русского языка при приеме в школы детей мигрантов.
18 февраля Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) установила минимальный порог для сдачи экзамена по русскому языку для детей мигрантов при зачислении в школы. Они должны будут получить оценку «три» (удовлетворительно) из возможных пяти баллов. После критики со стороны Госдумы ведомство пообещало пересмотреть свой подход.
Вместе с тем 14 марта Рособрнадзор сообщил, что минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, составит 3 балла, «что подтверждает соответствие требованиям к уровню знания русского языка, установленным Минпросвещения России».
В декабре 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ.