Минпросвещения опубликовало приказ об обязательном тестировании детей мигрантов
Министерство просвещения РФ утвердило приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание русского языка при приеме в школы детей мигрантов. Соответствующий документ опубликован на сайте портала правовой информации.
Согласно документу, дети иностранных граждан будут проходить тестирование в устной и письменной формах. Исключение составляют поступающие в первый класс – для них будет проводиться только устное тестирование. Результаты тестирования будут представлены в течение трех рабочих дней после его прохождения.
В случае если ребенок не сможет пройти тестирование, ему будет рекомендовано дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тест можно будет не ранее чем через три месяца.
Приказ вступает в силу 1 апреля 2025 г. С этой же даты и будет запущена процедура тестирования.
18 февраля Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) установила минимальный порог для сдачи экзамена по русскому языку для детей мигрантов при зачислении в школы. Они должны будут получить оценку «три» (удовлетворительно) из возможных пяти баллов. После критики со стороны Госдумы ведомство пообещало пересмотреть свой подход.
Вместе с тем 14 марта Рособрнадзор сообщил, что минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, составит 3 балла, «что подтверждает соответствие требованиям к уровню знания русского языка, установленным Минпросвещения России».
В декабре 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ.