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Минпросвещения опубликовало приказ об обязательном тестировании детей мигрантов

Ведомости

Министерство просвещения РФ утвердило приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание русского языка при приеме в школы детей мигрантов. Соответствующий документ опубликован на сайте портала правовой информации.

Согласно документу, дети иностранных граждан будут проходить тестирование в устной и письменной формах. Исключение составляют поступающие в первый класс – для них будет проводиться только устное тестирование. Результаты тестирования будут представлены в течение трех рабочих дней после его прохождения.

В случае если ребенок не сможет пройти тестирование, ему будет рекомендовано дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тест можно будет не ранее чем через три месяца.

Приказ вступает в силу 1 апреля 2025 г. С этой же даты и будет запущена процедура тестирования.

18 февраля Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) установила минимальный порог для сдачи экзамена по русскому языку для детей мигрантов при зачислении в школы. Они должны будут получить оценку «три» (удовлетворительно) из возможных пяти баллов. После критики со стороны Госдумы ведомство пообещало пересмотреть свой подход.

Вместе с тем 14 марта Рособрнадзор сообщил, что минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, составит 3 балла, «что подтверждает соответствие требованиям к уровню знания русского языка, установленным Минпросвещения России».

В декабре 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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