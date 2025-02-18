Дети мигрантов для сдачи теста по русскому должны будут набрать 3 балла из 5
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) установила минимальный порог для сдачи экзамена по русскому языку для детей мигрантов при зачислении в школы. Они должны будут получить оценку «три» (удовлетворительно) из возможных пяти баллов, следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Указанное минимальное количество баллов составляет 3 балла (удовлетворительно) за прохождение тестирования иностранными гражданами на знание русского языка при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (при приеме с 1 по 11 классы)», – говорится в документе.
До этого, 12 февраля, Рособрнадзор опубликовал проект, согласно которому минимальное количество баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка при приеме в школы детей мигрантов для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования составляло не менее 30% от максимального количества.
Проект приказа раскритиковали в Госдуме. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин назвал его «девальвацией» принятого закона о тестировании. «Задумайтесь: при десятибалльной шкале 30% – это в лучшем случае двойка. Получается, формализм, фикция», – сказал он. 17 февраля зампред Госдумы Ирина Яровая сообщила, что Рособрнадзор принял все замечания Госдумы и изменит проект приказа о тестировании детей мигрантов на знание русского языка при поступлении в школы.
В декабре 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ.