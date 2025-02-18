Дети мигрантов для сдачи теста по русскому должны будут набрать 3 балла из 5

Проект приказа раскритиковали в Госдуме. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин назвал его «девальвацией» принятого закона о тестировании. «Задумайтесь: при десятибалльной шкале 30% – это в лучшем случае двойка. Получается, формализм, фикция», – сказал он. 17 февраля зампред Госдумы Ирина Яровая сообщила, что Рособрнадзор принял все замечания Госдумы и изменит проект приказа о тестировании детей мигрантов на знание русского языка при поступлении в школы.