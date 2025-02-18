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Дети мигрантов для сдачи теста по русскому должны будут набрать 3 балла из 5

Ведомости

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) установила минимальный порог для сдачи экзамена по русскому языку для детей мигрантов при зачислении в школы. Они должны будут получить оценку «три» (удовлетворительно) из возможных пяти баллов, следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Указанное минимальное количество баллов составляет 3 балла (удовлетворительно) за прохождение тестирования иностранными гражданами на знание русского языка при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (при приеме с 1 по 11 классы)», – говорится в документе.

До этого, 12 февраля, Рособрнадзор опубликовал проект, согласно которому минимальное количество баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка при приеме в школы детей мигрантов для освоения образовательных программ начального общего, основного общего ‎и среднего общего образования составляло не менее 30% от максимального количества.

Проект приказа раскритиковали в Госдуме. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин назвал его «девальвацией» принятого закона о тестировании. «Задумайтесь: при десятибалльной шкале 30% – это в лучшем случае двойка. Получается, формализм, фикция», – сказал он. 17 февраля зампред Госдумы Ирина Яровая сообщила, что Рособрнадзор принял все замечания Госдумы и изменит проект приказа о тестировании детей мигрантов на знание русского языка при поступлении в школы.

В декабре 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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