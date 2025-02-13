Володин заявил о девальвации законов из-за принимаемых подзаконных актов

Закон о запрете приема в школу детей иностранных граждан, не прошедших тестирование по русскому языку, Госдума приняла в декабре 2024 г. Его инициатором выступил председатель нижней палаты. Для поступления в школу нужно пройти тестирование на знание русского языка. При этом по поводу законопроекта высказывался председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев, который говорил, что после принятия такого закона дети мигрантов «будут болтаться на улице, втягиваться в криминал» и не будут интегрироваться в российское общество.