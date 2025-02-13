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Володин заявил о девальвации законов из-за принимаемых подзаконных актов

Он раскритиковал Рособрнадзор, который опубликовал проект приказа о тестировании детей мигрантов на знание русского языка
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о девальвации законов, принятых нижней палатой, из-за нормативных правовых актов, подготовленных для их реализации. Об этом спикер сказал на заседании Госдумы 13 февраля при рассмотрении повестки, которое проходит в закрытом режиме. «Ведомостям» об этом рассказали двое депутатов. Также эту информацию сообщила и пресс-служба Госдумы.

Володин отреагировал так на выступление депутата КПРФ Михаила Матвеева, который напомнил, что Госдума недавно приняла федеральный закон о знании русского языка детьми мигрантов при поступлении в школу. Но Рособрнадзор, по его словам, недавно выложил для обсуждения проект приказа, по которому для зачисления в школу достаточно лишь 30% выполненных в тесте заданий при 10-балльной системе для поступления в школу, сказал Матвеев.

По его словам, такой уровень сдачи называется «неудовлетворительно», а на оценку «удовлетворительно» должно быть 50-60%. Он предложил скорректировать закон, установив там минимальное количество набранных баллов.

Володин заявил, что происходит девальвация норм закона подзаконным актом. «Задумайтесь: при десятибалльной шкале 30 %, конечно, это в лучшем случае двойка. А так единица с плюсом. Получается формализм, фикция. Мы говорим о том, что ребенок должен знать русский язык и в школе не испытывать стресса, не создавать проблемы для других детей. Закон принят, но при этом подзаконный акт издается абсолютно противоречащий духу и норме закона», – считает Володин.

Спикер поручил вице-спикеру Ирине Яровой подготовить обращение Госдумы председателю правительства о недопустимости такого подхода. На следующей неделе это обращение может быть принято, если позиция Рособрнадзора к этому времени не поменяется, сказал спикер. Володин предложил пригласить главу Рособрнадзора Анзора Музаева на заседание рабочей группы по регулированию законодательства в миграционной сфере.

Яровая сказала, что в этом проекте происходит «искажение смысла и целеполагания закона». «Мы пригласим представителей Рособрнадзора, Минпросвещения, зададим им вопросы», – отметила вице-спикер. По ее словам, «они привыкли», что закон принят, а на уровне подзаконных актов можно сделать по-другому. Комитеты должны следить за такими нормативными правовыми актами, сказала вице-спикер.

Проект приказа Рособрнадзора был выложен на этой неделе на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас на сайте говорится, что документ уже удален. В нем прописывалось, что для приема в школу детей иностранных граждан им нужно набрать как минимум 30% от максимального числа баллов в тесте по русскому языку. Сам максимальный балл проект приказа не устанавливает.

Закон о запрете приема в школу детей иностранных граждан, не прошедших тестирование по русскому языку, Госдума приняла в декабре 2024 г. Его инициатором выступил председатель нижней палаты. Для поступления в школу нужно пройти тестирование на знание русского языка. При этом по поводу законопроекта высказывался председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев, который говорил, что после принятия такого закона дети мигрантов «будут болтаться на улице, втягиваться в криминал» и не будут интегрироваться в российское общество.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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