Рособрнадзор пообещал доработать проект о тесте по русскому для детей мигрантов

13 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентского заседания раскритиковал проект Рособрнадзора, который устанавливает минимальный балл за тестирование по русскому языку для детей мигрантов. По мнению Володина, такой минимальный балл в 30% от верных ответов – формализм и фикция. А сам проект противоречит духу и норме закона.