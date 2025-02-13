Рособрнадзор пообещал доработать проект о тесте по русскому для детей мигрантов
Проект приказа о минимальных баллах при тестировании детей мигрантов по русскому языку был недоработан, сообщили в Telegram-канале Рособрнадзора.
Он был опубликован случайно по техническим причинам, объясняет ведомство. В данный момент проводится проверка произошедшего.
Отмечается, что работа над проектом продолжается, он будет опубликован на портале проектов нормативных правовых актов после ее завершения.
12 февраля Рособрнадзор опубликовал проект, согласно которому минимальное количество баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка при приеме в школы детей мигрантов для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования составит не менее 30% от максимального количества.
13 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентского заседания раскритиковал проект Рособрнадзора, который устанавливает минимальный балл за тестирование по русскому языку для детей мигрантов. По мнению Володина, такой минимальный балл в 30% от верных ответов – формализм и фикция. А сам проект противоречит духу и норме закона.
28 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на принятие в школы детей мигрантов без знания русского языка. В случае если ребенок не подтвердит владение языком, его не допустят до освоения образовательных программ.