Колокольцев предложил депортировать не приносящих пользу России мигрантов
Иностранные граждане, которые были уволены, отчислены из вузов, не прошли процедуру дактилоскопии, должны покинуть Россию, заявил глава МВД Владимир Колокольцев, передает официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Он также отметил, что эти условия распространяются на тех мигрантов, которые не изучают русский язык и «не приносят пользы для российского общества».
«Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», – сказал Колокольцев.
Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов сообщал, что значительная часть детей мигрантов в России не обучается в школе. Он отметил, что в настоящее время в России проживают 638 174 несовершеннолетних иностранных граждан, при этом «где-то половина, точно по каким-то причинам, болтается» вместо получения образования.
10 июня стало известно, что обязательное тестирование иностранных граждан на знание русского языка с 2026 г. будет проводиться только с использованием компьютерных и дистанционных технологий. Речь шла и о расширении экзамена, а именно о добавлении его устной части.