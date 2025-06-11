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Колокольцев предложил депортировать не приносящих пользу России мигрантов

Ведомости

Иностранные граждане, которые были уволены, отчислены из вузов, не прошли процедуру дактилоскопии, должны покинуть Россию, заявил глава МВД Владимир Колокольцев, передает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Он также отметил, что эти условия распространяются на тех мигрантов, которые не изучают русский язык и «не приносят пользы для российского общества».

«Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», – сказал Колокольцев.

Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов сообщал, что значительная часть детей мигрантов в России не обучается в школе. Он отметил, что в настоящее время в России проживают 638 174 несовершеннолетних иностранных граждан, при этом «где-то половина, точно по каким-то причинам, болтается» вместо получения образования.

10 июня стало известно, что обязательное тестирование иностранных граждан на знание русского языка с 2026 г. будет проводиться только с использованием компьютерных и дистанционных технологий. Речь шла и о расширении экзамена, а именно о добавлении его устной части.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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