Тестирование мигрантов на знание русского языка будет проходить только онлайн

По словам замминистра, сейчас идут испытания платформы с использованием искусственного интеллекта, на которой проходят тестирование иностранные граждане во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской народной республике и других субъектах. Она разработана Томским государственным университетом совместно с компанией «Яндекс». Планируется также введение устной части экзамена, ответы мигрантов в которой платформа оценивает с 87%-ной точностью.