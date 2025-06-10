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Тестирование мигрантов на знание русского языка будет проходить только онлайн

Ведомости

С 1 января 2026 г. тестирование мигрантов на знание русского языка будет проходить только в дистанционном формате с использованием компьютерных технологий, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

По словам замминистра, сейчас идут испытания платформы с использованием искусственного интеллекта, на которой проходят тестирование иностранные граждане во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской народной республике и других субъектах. Она разработана Томским государственным университетом совместно с компанией «Яндекс». Планируется также введение устной части экзамена, ответы мигрантов в которой платформа оценивает с 87%-ной точностью.

4 июня в Минобрнауки РФ сообщали о дополнительных проверках после выявления Следственным комитетом России нарушений в организации тестирования для мигрантов по русскому языку. Это было связано с преступными схемами сотрудников УрФУ и РУДН, когда иностранным гражданам предоставлялись ответы на экзаменационные задания за деньги. 3 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Минобрнауки принять меры по недопущению подделки результатов экзаменов мигрантов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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