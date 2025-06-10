Тестирование мигрантов на знание русского языка будет проходить только онлайн
С 1 января 2026 г. тестирование мигрантов на знание русского языка будет проходить только в дистанционном формате с использованием компьютерных технологий, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.
По словам замминистра, сейчас идут испытания платформы с использованием искусственного интеллекта, на которой проходят тестирование иностранные граждане во всех регионах Сибирского федерального округа, Луганской народной республике и других субъектах. Она разработана Томским государственным университетом совместно с компанией «Яндекс». Планируется также введение устной части экзамена, ответы мигрантов в которой платформа оценивает с 87%-ной точностью.
4 июня в Минобрнауки РФ сообщали о дополнительных проверках после выявления Следственным комитетом России нарушений в организации тестирования для мигрантов по русскому языку. Это было связано с преступными схемами сотрудников УрФУ и РУДН, когда иностранным гражданам предоставлялись ответы на экзаменационные задания за деньги. 3 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Минобрнауки принять меры по недопущению подделки результатов экзаменов мигрантов.