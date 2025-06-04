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Минобрнауки РФ дополнительно проверит организацию тестирования мигрантов

Ведомости

Минобрнауки проведет дополнительные проверки после выявления Следственным комитетом России нарушений в организации тестирования для мигрантов по русскому языку, сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский, передает «РИА Новости».

30 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал директора центра приема экзаменов для иностранцев (УрФУ) Наталью Ковалеву. Среди обвинений, предъявленных ей и другим фигурантам дела, – организация нелегальной миграции (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ) и злоупотребление служебными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По данным следствия, Ковалева незаконно организовывала массовые экзамены для иностранцев, продавая им готовые правильные ответы, что позволяло получать сертификаты без знания русского языка и легально жить и работать в России.

3 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Минобрнауки принять меры по недопущению подделки результатов экзаменов мигрантов. Тогда он отметил выявленный в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) «еще более серьезный» случай, где директор центра тестирования мигрантов при вузе создал преступное сообщество, вовлекая в противоправную деятельность своих сотрудников.

В Минобрнауки уточняли, что треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки. Почти половина из них не могут сдать его и в следующие разы. При этом доля не справившихся с тестированием остается на уровне мая 2024 г., когда коммерческим организациям запретили участвовать в организации экзамена. Тогда показатель вырос с 3% до 30%.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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