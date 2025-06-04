Минобрнауки РФ дополнительно проверит организацию тестирования мигрантов

В Минобрнауки уточняли, что треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки. Почти половина из них не могут сдать его и в следующие разы. При этом доля не справившихся с тестированием остается на уровне мая 2024 г., когда коммерческим организациям запретили участвовать в организации экзамена. Тогда показатель вырос с 3% до 30%.