Официальный курс доллара установлен ниже 83 рублей впервые с 22 августа
Банк России установил официальный курс доллара на 20 октября на отметке 82,85 руб. Регулятор снизил его на 0,77 руб.
Евро подешевел до 93,23 руб. – на 0,49 руб. Курс юаня стал ниже на 0,11 руб. и достиг уровня 12,39 руб.
Официальные курсы от ЦБ на 17 октября составляли: доллар – 83,62 руб., евро – 93,72 руб., юань – 12,5 руб.
Последний раз доллар стоил меньше 83 руб. 22 августа, тогда официальный курс составлял 82,92 руб.
Опрошенные Центробанком аналитики прогнозируют, что доллар в октябре – декабре будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.