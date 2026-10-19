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Главная / Финансы /

Официальный курс доллара установлен ниже 83 рублей впервые с 22 августа

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 20 октября на отметке 82,85 руб. Регулятор снизил его на 0,77 руб.

Евро подешевел до 93,23 руб. – на 0,49 руб. Курс юаня стал ниже на 0,11 руб. и достиг уровня 12,39 руб.

Официальные курсы от ЦБ на 17 октября составляли: доллар – 83,62 руб., евро – 93,72 руб., юань – 12,5 руб.

Последний раз доллар стоил меньше 83 руб. 22 августа, тогда официальный курс составлял 82,92 руб.

Опрошенные Центробанком аналитики прогнозируют, что доллар в октябре – декабре будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.

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