Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,419-0,33%KUZB0,0260%VEON-RX74,4-3,25%IMOEX2 427,04+0,04%RTSI922,84+0,97%RGBI111,68-0,18%RGBITR770,75-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские военные прибыли в Узбекистан на учения

Анна Суслова
Максим Богодвид / РИА
Максим Богодвид / РИА

Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия в совместных учениях «Хамкорлик-2026». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения совершили марш по горам Таджикистана и Узбекистана протяженностью более 300 км и прибыли на полигон «Термез» Республики Узбекистан», – сказано в сообщении.

По прибытии подразделения приступили к подготовке техники к участию в активной фазе учений. Они пройдут с 20 по 27 октября.

15 октября Россия и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 г. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что особое внимание стороны уделяют боевой и оперативной подготовке войск, обучению военнослужащих, обмену опытом и военно-техническому взаимодействию, а одним из направлений совместной работы остается обеспечение функционирования объединенной российской военной базы на территории Киргизии.

В начале октября в России завершилась активная фаза учений ОДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Силы ОДКБ отработали совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта на полигоне Чебаркульский.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её