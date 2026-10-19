Российские военные прибыли в Узбекистан на учения
Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия в совместных учениях «Хамкорлик-2026». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения совершили марш по горам Таджикистана и Узбекистана протяженностью более 300 км и прибыли на полигон «Термез» Республики Узбекистан», – сказано в сообщении.
По прибытии подразделения приступили к подготовке техники к участию в активной фазе учений. Они пройдут с 20 по 27 октября.
15 октября Россия и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 г. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что особое внимание стороны уделяют боевой и оперативной подготовке войск, обучению военнослужащих, обмену опытом и военно-техническому взаимодействию, а одним из направлений совместной работы остается обеспечение функционирования объединенной российской военной базы на территории Киргизии.
В начале октября в России завершилась активная фаза учений ОДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Силы ОДКБ отработали совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта на полигоне Чебаркульский.