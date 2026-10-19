Российские военные прибыли в Узбекистан на учения

15 октября Россия и Киргизия утвердили план военного сотрудничества на 2027 г. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что особое внимание стороны уделяют боевой и оперативной подготовке войск, обучению военнослужащих, обмену опытом и военно-техническому взаимодействию, а одним из направлений совместной работы остается обеспечение функционирования объединенной российской военной базы на территории Киргизии.