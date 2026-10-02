В России завершилась активная фаза учений ОДКБ
В России завершилась активная фаза учений ОДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.
На полигоне Чебаркульский подразделения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) силы ОДКБ отработали совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта. Военнослужащие провели разведку, отработали завоевание огневого превосходства, уничтожение передовых позиций, а также блокирование и разгром условного противника в населенном пункте.
На последующих этапах подразделения отработали уничтожение выдвигающихся резервов и разрозненных сил условного противника, восстановление пограничного контроля и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении боевых действий.
В Минобороны отметили, что особенностью учений стало широкое применение беспилотников различных типов и робототехнических комплексов. Практические действия войск также отрабатывались с учетом опыта военной операции на Украине.
В заключительном этапе и церемонии закрытия приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, начальник Объединенного штаба организации Андрей Сердюков, представители командования Центрального военного округа и воинских контингентов государств – членов ОДКБ.
2 октября президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области. Он наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026». Учения проходят с 28 сентября по 3 октября.