Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области
Президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области. Он наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».
Как отметил президент, учения проводятся в соответствии с планом подготовки ВС РФ, в них задействовано свыше 47 000 военнослужащих.
27 сентября в России стартовали учения с участием военных из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Совместные командно-штабные и специальные учения «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026» проходят на полигоне «Чебаркульский».