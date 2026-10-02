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Главная / Политика /

Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области

Татьяна Мозолевская
РИА Новости
РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области. Он наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

Как отметил президент, учения проводятся в соответствии с планом подготовки ВС РФ, в них задействовано свыше 47 000 военнослужащих.

27 сентября в России стартовали учения с участием военных из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Совместные командно-штабные и специальные учения «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026» проходят на полигоне «Чебаркульский».

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