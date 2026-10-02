Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области

27 сентября в России стартовали учения с участием военных из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Совместные командно-штабные и специальные учения «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026» проходят на полигоне «Чебаркульский».