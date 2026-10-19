Минфин обсудит продление специального налогового режима для самозанятых
Минфин РФ обсудит вопрос о продлении эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых после 2028 г. Об этом объявил статс-секретарь – замглавы ведомства Алексей Сазанов.
«Вопрос [о продлении эксперимента] будет дополнительно обсуждаться в следующем году», – сказал он.
Специальный налоговый режим действует с 2019 г. Эксперимент проводится на всей территории РФ. По нему физлица и индивидуальные предприниматели могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4 или 6%.
Самозанятые могут перейти на него добровольно. У налогоплательщиков, которые не перейдут на такой режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.