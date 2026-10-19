Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,419-0,33%KUZB0,0260%VEON-RX74,4-3,25%IMOEX2 426,36+0,01%RTSI922,57+0,94%RGBI111,68-0,18%RGBITR770,75-0,07%
Главная / Экономика /

Минфин обсудит продление специального налогового режима для самозанятых

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин РФ обсудит вопрос о продлении эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых после 2028 г. Об этом объявил статс-секретарь – замглавы ведомства Алексей Сазанов.

«Вопрос [о продлении эксперимента] будет дополнительно обсуждаться в следующем году», – сказал он.

Специальный налоговый режим действует с 2019 г. Эксперимент проводится на всей территории РФ. По нему физлица и индивидуальные предприниматели могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4 или 6%.

Самозанятые могут перейти на него добровольно. У налогоплательщиков, которые не перейдут на такой режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

Читайте также:Сазанов: Минфин обсудит с РСПП предложения по налогу на сверхприбыль
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её